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Kübra Par: Büyük Rusya’yı yeniden diriltme yolunda artık Putin’i Putin’den başka durduracak hiç kimse yok

“Bu saatten sonra Biden’ın Atlantik ittifakını yeniden güçlendirme ve liderlik etme iddiasını ağzına alması bile komik kaçar”

26 Şubat 2022 11:25

HaberTürk yazarı Kübra Par, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde Avrupa Birliği ve ABD'nin tutumu değerlendirdiği bugünkü yazısında, “Bu işgal, ABD ve Biden için Afganistan’dan çok daha büyük bir imaj zedelenmesine neden olacak” dedi.

“Afgan halkı Batı kamuoyu için ‘öteki’ydi. Ukrayna ise Avrupa’nın bir parçası. Rusya’nın emperyalist hevesleri karşısında Ukrayna halkının göz göre göre feda edilmesi Avrupa halklarının ABD’ye karşı güvenini derinden sarsacaktır” diyen Par, "Bu saatten sonra Biden’ın ikinci dünya savaşı sonrası oluşan Atlantik ittifakını yeniden güçlendirme ve liderlik etme iddiasını ağzına alması bile komik kaçar” görüşünü aktardı.

Par devamında şunları kaydetti:

“Ayrıca bu, Avrupa liderleri için de kaybedilmiş bir sınavdır. Bir kez daha gördük ki Almanya, Fransa, İngiltere, ABD olmadan hiçbir stratejik konuda adım atamıyor.

Büyük Rusya’yı yeniden diriltme yolunda artık Putin’i Putin’den başka durduracak hiç kimse yok.”

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