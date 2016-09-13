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Spor

Kübra Korkut masa tenisinde gümüş madalya aldı

Milli sporcu, bu başarısıyla Türkiye'nin paralimpik oyunlarındaki ilk gümüş madalyasını elde etti

13 Eylül 2016 23:16

2016 Rio Paralimpik Oyunları masa tenisi tek kadınlarda milli sporcu Kübra Korkut, gümüş madalya kazandı.

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Riocentro'da düzenlenen tek kadınlarmasa tenisi müsabakalarında, altın madalya mücadelesi yaşandı.

Finalde Hollandalı Kelly van Zon ile karşılaşan Kübra Korkut, rakibine 11-9, 11-9 ve 11-5'lik setlerle 3-0 yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu.

Milli sporcu, bu başarısıyla Türkiye'nin paralimpik oyunlarındaki ilk gümüş madalyasını elde etti. Ay-yıldızlı kafilenin oyunlarda bir altın ve 3 bronz madalyası daha bulunuyor.

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2016 Rio Paralimpik OyunlarıKübra Kokutmasa tenisi

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