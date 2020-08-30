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Kubilay Aka'dan ÖTV zammı tepkisi: Bu ülkenin genci olarak söylüyorum; hayal kuramaz oldum

30 Ağustos 2020 23:46

Ünlü oyuncu Kubilay Aka, binek otomobillere getirilen ÖTV zamlarına tepki gösterirken, "Bu ülkenin genci olarak söylüyorum; hayal kuramaz oldum" dedi.

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