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Spor

KUBICA: "MACARİSTAN PİSTİNDE EVİMDE GİBİYİM" BUDAPEŞTE (A.A)

27 Temmuz 2010 23:51

-KUBICA: "MACARİSTAN PİSTİNDE EVİMDE GİBİYİM" BUDAPEŞTE (A.A) - 27.07.2010 - Mehmet Başaran - Formula 1 ekiplerinden Renault'un Polonyalı pilotu Robert Kubica, bu hafta sonu Macaristan'da gerçekleştirilecek yarış öncesi, ''Macaristan pistinde kendimi evimde gibi hissediyorum'' dedi. Macaristan'da her zaman iyi sonuçlar elde ettiğini belirten Kubica, ''Burada kendi evimde gibi rahatım'' diye konuştu. Bu yıl Formula 1'de istediği başarıyı yakalayamadığını söyleyen Kubica, Macaristan'ın Polonya'ya çok yakın bir ülke olduğunu bildirerek, ''Hungaroring Pisti bana çok uygun, bu nedenle hafta sonu Macaristan'da önemli bir başarı yakalamak istiyorum'' ifadelerini kullandı.

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