-KÜBALI MUHALİFE "DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ" ÖDÜLÜ STRASBOURG (A.A) - 21.10.2010 - Avrupa Parlamentosu, 2010 düşünce özgürlüğü ödülünü, Kübalı muhalif Guillermo Farinas'a verdi. Avrupa Parlamentosu'ndaki siyasi grupların ortak kararıyla, bu yılki ödülün Kübalı muhalife verilmesi kararlaştırıldı. Yönetim, 48 yaşındaki Farinas'ın Küba rejimi aleyhine başlattığı son açlık grevinin ardından gelen yoğun baskılar sonunda, ülkedeki siyasi tutukluları serbest bırakmak zorunda kalmıştı. Eski asker, gazeteci ve psikolog Farinas, aralarında internete konan yasak da olmak üzere ülkesinde çeşitli alanlardaki insan hakları ihlallerini protesto etmek için son yıllarda 20'nin üzerinde açlık grevi düzenlemişti. Avrupa Parlamentosu, 1988 yılından bu yana, her yıl "insan hakları ve demokrasi mücadelesine önemli katkılar yapmış kişi ya da kurumlara" Sakharov Düşünce Özgürlüğü Ödülünü veriyor.