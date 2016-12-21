Küba'dan Suriyeli çocuklara aşı yardımı

Tıp alanındaki uygulamaları ile övgü toplayan Küba, 6 yıldır çatışma ve kriz içindeki Suriye'deki çocuklar için 293,650 doz menenjit aşısı yolladı. 930 bin dolar değerindeki aşılar, abluka altındaki Suriyeli çocuklar için hayati önem taşıyor.

Sputnik'in haberine göre, Suriye'nin Dış Ticaret Müsteşarlığı, aşıların gönderilmesinin Suriye ve Küba hükümeti arasında imzalanan bir anlaşmaya dayandığını duyurdu. Buna göre Suriye'nin borçları, bir dizi Küba ilacının ülkeye gönderilmesi karşılığında ödenmiş sayılacak. 2016'da Küba hükümeti, difteri, tetanoz, boğmaca, Hepatit B ve influenza ile savaşmak için Suriye'ye aşılar gönderdi. Suriye hükümeti ayrıca, çocukları etkileyen beş bulaşıcı hastalığa karşı da Küba'dan aşı ithal etti.