Küba'dan ABD'ye kınama: Trump devrimi zayıflatamayacak

ABD Başkanı Donald Trump'ın, selefi Barack Obama döneminde ABD ile Küba arasında imzalanan anlaşmaların bir kısmını feshedeceğini açıklaması Küba yönetimi tarafından tepkiyle karşılandı.

Küba hükümeti Trump'ın kararını kınayarak, ABD'nin Küba üzerindeki ablukayı sertleştirmesinin ABD-Küba ilişkilerini "sekteye uğratacağını" söyledi. Küba tarafından yapılan açıklamada, Donald Trump'ın aldığı kararın "devrimi zayıflatamayacağına" da vurgu yapıldı.

Açıklamada Küba'nın ABD ile ilişkilerinde "saygı çerçevesinde diyaloğa ve karşılıklı çıkar konularında işbirliğine devam etme" arzusunu taşıdığının da altı çizildi.

"O günler geride kaldı"

Donald Trump'ın kararıyla birlikte Obama döneminde kaldırılan bazı seyahat engelleri ve ekonomik kısıtlamalar yeniden yürürlüğe girecek.

Donald Trump, ABD'nin Küba'ya Obama döneminde "çok fazla taviz verdiğinin" altını çizerek "o günlerin artık bittiğini" dile getirdi. Lideri olduğu ABD yönetiminin Küba'daki insan hakları ihlallerine "müsamaha göstermeyeceğinin" altını çizen Trump, Küba'nın siyasi mahkumları serbest bırakması ve ülkede serbest ve adil seçimlerin düzenlenmesi talebinde bulundu.

ABD Başkanı'nın söz konusu kararının arka planında, ABD'den Küba'ya para akışını engelleme amacının yattığı tahmin ediliyor.

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Reuters/BÜ/BS