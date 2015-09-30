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Dünya

Küba’dan ABD’ye Guantanamo şartı

ABD, Guantanamo hapishanesinin kapatılması için çalışmaların devam ettiğini açıkladı

30 Eylül 2015 18:35

Washington

ABD Başkanı Barack Obama ve Küba Başkanı Raul Castro Birleşmiş Milletler’de (BM) bir araya geldi. Bire bir görüşen başkanların toplantısında ticaret ambargosu ve Guantanamo meselesi gündeme geldi.

Küba Başkanı Castro, BM’deki konuşmasında ülkesi ile ABD arasında 54 yıldan sonra yeniden başlayan ilişkilere değindi. Başkan Castro, iki ülke arasındaki ilişkilerin ancak ABD’nin ticaret ambargosunu kaldırması ve Guantanamo’da bulunan askeri deniz üssünü Küba’ya iade etmesiyle düzelebileceğini söyledi. 

Obama ise pazartesi günü BM’de yaptığı konuşmada ABD Kongre’sinin eninde sonunda ambargoyu kaldıracağına inandığını söylemişti. Obama yönetiminden yapılan açıklamada ise Guantanamo’da bulunan üssün iade edilmeyeceği ancak tartışmalara sebep olan Guantanamo hapishanesinin kapatılması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

İki ülke ilişkilerin düzeltilmesi kapsamında geçtiğimiz temmuz ayında karşılıklı elçilik açmıştı.

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