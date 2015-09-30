Küba’dan ABD’ye Guantanamo şartı

Washington

ABD Başkanı Barack Obama ve Küba Başkanı Raul Castro Birleşmiş Milletler’de (BM) bir araya geldi. Bire bir görüşen başkanların toplantısında ticaret ambargosu ve Guantanamo meselesi gündeme geldi.

Küba Başkanı Castro, BM’deki konuşmasında ülkesi ile ABD arasında 54 yıldan sonra yeniden başlayan ilişkilere değindi. Başkan Castro, iki ülke arasındaki ilişkilerin ancak ABD’nin ticaret ambargosunu kaldırması ve Guantanamo’da bulunan askeri deniz üssünü Küba’ya iade etmesiyle düzelebileceğini söyledi.

Obama ise pazartesi günü BM’de yaptığı konuşmada ABD Kongre’sinin eninde sonunda ambargoyu kaldıracağına inandığını söylemişti. Obama yönetiminden yapılan açıklamada ise Guantanamo’da bulunan üssün iade edilmeyeceği ancak tartışmalara sebep olan Guantanamo hapishanesinin kapatılması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

İki ülke ilişkilerin düzeltilmesi kapsamında geçtiğimiz temmuz ayında karşılıklı elçilik açmıştı.