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Dünya

KÜBA'DAN 2 YENİ SERBEST PAZAR YASASI HAVANA (A.A)

28 Ağustos 2010 10:12

-KÜBA'DAN 2 YENİ SERBEST PAZAR YASASI HAVANA (A.A) - 28.08.2010 - Küba'da, yabancı yatırımcılara devlete ait arazileri 99 yıllığına kiralama ve vatandaşların kendi ürünlerini yetiştirip satmalarına izin veren iki yeni yasa çıkarıldı. Resmi gazetede yayımlanan yasaların, Devlet Başkanı Raul Castro'nun ekonomi üzerindeki devlet kontrolünü gevşetme ve devlet gelirlerini artırma konusundaki politikasında önemli bir adım olduğu belirtiliyor. Mülkiyet yasalarında, ''turizmdeki yabancı yatırımı artırmak ve yatırımcıya kolaylık sağlamak'' amacıyla değişiklik yapıldığı bildirildi.  Küba'da büyük turizm yatırımları yapmak için Kanada, Avrupa ve Asya'da küçük bir yatırımcılar ordusu dört gözle bekliyor. Yatırımcılar ayrıca onyıllardan beri Küba'da büyük golf sahaları açmak için baskı yapıyorlar. Tarım ürünlerinin satışıyla ilgili yasa ise vatandaşlara kendi hayvancılık ve tarım ürünlerini yetiştirmeleri ve bunları evlerinde veya dükkanlarda satmalarına izin veriyor. Vatandaşlar elde ettikleri kazancın vergisini de vermek zorunda olacak. Bunun, serbest meslekle ilgili kuralların gevşemesi anlamına geldiği belirtiliyor.  Castro, 1 Ağustosta parlamentoda yaptığı konuşmada, küçük işletmeler üzerindeki devlet kontrolünün azaltılacağını açıklamıştı. Küba'da halihazırda halkın yüzde 95'i devlet hesabına çalışıyor.

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