'Küba'daki cami tartışmasına Fidel Castro el koydu' iddiası

Diyanet Vakfı'ının Küba'da yapmak istediği cami halkın tepkisini çekince Küba devriminin lideri Fidel Castro'nun olaya el koyduğu öne sürüldü. İddiaya göre cami projesi hakkında son sözü Komünist Parti söyleyecek.

Doğan Haber Ajansı’ndan Mehmet Çiftçi’nin haberine göre, olay Türkiye Diyanet Vakfı'ndan bir heyetin Küba'nın başkenti Havana'da bir cami inşa etmek istemesi ile başladı. Heyet başkanı Mustafa Tutkun, Kübalı din işlerinden sorumlu yetkililerle görüşerek İstanbul'daki Ortaköy Camii'ne benzer bir camiyi Havana'da hizmete açmak istediklerini iletti. Tüm masrafları Türkiye Diyanet Vakfı tarafından karşılanacak cami projesinin duyulması üzerine ülkede tartışma başladı. Havana'da Türklerin parası ile 3 bin 500 Müslüman için caminin yapılıp yapılmayacağı kararının önümüzdeki günlerde Komünist Parti tarafından kamuoyuna açıklanacağı duyuruldu.