Küba'da yarım asırdan sonra seyahattaki sınırlama kalktı

Komünist Küba yönetimi, yarım asır sonra önemli bir reforma imza attı.

Kübalılar artık ülke dışına seyahat edebilmek için “çıkış vizesine” başvurmak durumunda kalmayacak.

Küba Komünist Partisi yayın organı Granma'da yayımlanan hükümet duyurusunda, Kübalıların 14 Ocak 2013'ten itibaren çıkış vizesi olmaksızın ülke dışına seyahat edebileceği ve ilgili makamlara gidecekleri ülkeden davet mektubu sunmak durumunda kalmayacağı bildirildi.

Komünist yönetimin yaklaşık yarım asırdır uyguladığı seyahat sınırlamaları nedeniyle binlerce Kübalı, ülke dışına çıkabilmek için denizde tehlikeli yolculuklarda ölümle burun buruna geliyordu.

Raul Castro'nun reform adımları

Devlet Başkanı Raul Castro, bu yılın başlarında yaptığı açıklamada, Küba ekonomik modelinde bazı “güncellemelere” gideceklerini bildirmişti. Castro, göç alanında da aşamalı olarak değişiklikler yapacaklarını kaydetmişti.

Yeni reformla birlikte, şu ana dek ülke dışında 11 aydan fazla kaldıklarında oturma izni ve diğer haklarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Kübalılar, bundan sonra deniz aşırı ülkelerde 24 ay kalabilecek ve gerektiğinde bu sürenin uzatılması için başvuruda bulunabilecek.

Bununla birlikte Küba, özellikle ABD'ye beyin göçünü önleyebilmek amacıyla, bazı meslek gruplarına seyahat sınırlaması getirecek.

Çıkış vizesi, göçmen politikasına büyük önem veren Küba'da, vatandaşların ülke dışına çıkmasını zorlaştıran zahmetli bir bürokratik prosedür olarak niteleniyordu. (Deutsche Welle Türkçe)