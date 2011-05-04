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Dünya

KÜBA'DA DÜNYANIN EN UZUN PUROSU YAPILDI HAVANA (A.A)

04 Mayıs 2011 11:29

-KÜBA'DA DÜNYANIN EN UZUN PUROSU YAPILDI HAVANA (A.A) - 04.05.2011 - Küba'da puro saran bir kişi, kendisine ait olan dünyanın en uzun purosunu yapma rekorunu 81,8 metreyle bir kez daha kırdı. Neredeyse bir futbol sahası uzunluğundaki puro, Küba'nın her yıl düzenlediği Uluslararası Turizm Fuarı'nın yapıldığı Havana körfezine hakim eski İspanyol kalesi El Morro'da, Jose Castelar Cairo (Cueto) tarafından masaların üzerinde sarıldı. 67 yaşındaki Cueto tarafından 45,38 metre olarak kırılan önceki rekor, Guinness Dünya Rekorlarına girmişti. 5 yaşında puro sarmayı öğrenen Cueto, son rekoru için 25 Nisan'da çalışmaya başladı, birkaç asistanından da yardım aldı. Puronun uzunluğu başkent Havana'daki İngiltere Büyükelçiliğinde görevli Rhys Patrick tarafından doğrulandı. Patrick, sonucu onaylaması için mektupla Guinness'e göndereceğini söyledi.

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