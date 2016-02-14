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Dünya

Küba, yanlışlıkla gelen ABD füzesini iade etti

Füzenin yanlış ülkeye sevki, ABD'li yetkililerin uluslararası nakliyatın güvenliği konusunda kaygılanmasına yol açtı

14 Şubat 2016 16:20

Küba, Avrupa'da tatbikata gönderilen ancak yanlışlıkla kendisine ulaşan Amerikan Hellfire füzesini iade etti.

Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, patlayıcı içermeyen füze tatbikatta kullanılmak üzere Haziran 2014'te İspanya'ya gönderilmişti. Füzenin daha sonra Almanya'ya oradan da Paris'teki Charles de Gaulle Havaalanı'na ulaştığı anlaşılıyor.

Sonraki varış noktası Florida olarak planlanan füzenin Havana'ya giden Air France uçağına yüklendiği ortaya çıktı. Havana'daki BBC muhabiri Will Grant'ın aktardığına göre, olayın kendisi, Kübalılara 'füzemizi geri verir misiniz' demek zorunda kalan Amerika Birleşik Devletleri için mahcubiyet kaynağı.

Havadan karaya, sıklıkla da helikopterden fırlatılan Hellfire füzesi yıllar önce tanksavar amaçlı tasarlanan bir füze. Füzenin yanlış ülkeye sevki, ABD'li yetkililerin uluslararası nakliyatın güvenliği konusunda kaygılanmasına yol açtı. ABD'li yetkililerin bir başka kaygısı ise, Küba'nın füzeye ilişkin teknolojik verileri Kuzey Kore, Çin ya da Rusya'yla paylaşma riski. Soğuk savaş döneminin iki 'düşman ülkesi' 50 yıl süren gerilimin ardından temmuz ayında ilişkilerini normalleştirme kararı almışlardı.

İki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri canlandırmak ilk adımlardan biri olacak.

Salı günü Havana ile ABD kentleri arasında doğrudan uçuşların yeniden başlayacağına ilişkin bir açıklama yapılması bekleniyor.

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