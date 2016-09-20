Küba Voleybol Takımı'nın 5 oyuncusu tecavüzden mahkûm oldu

Finlandiya'nın Tammerfors kentindeki voleybol turnuvası sırasında kaldıkları hotelde Finlandiyalı bir kadına tecavüz ettikleri gerekçesiyle tutuklu yargılanan 6 milli oyuncunun yargılandığı davada karar açıklandı. Geçtiğimiz haziran ayında meydana gelen olayla ilgili yargılanan altı oyuncudan biri suçsuz bulunurken, milli oyunculardan dördü beş yıl, biri de üç buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldılar.

Küba voleybol federasyonu kınadı



Küba Voleybol Federasyonu, Temmuz ayının başında tecavüz olayı ile ilgili yaptığı açıklamada oyuncularının karıştıkları tecavüz olayını kınayarak ''Bu tür davranışlar bizim spor ve toplumumuzun temelini oluşturan dürüstlük ve saygı ilkelerine aykırıdır. Gerekli önlemleri alacağız'' demişti.