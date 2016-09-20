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Dünya

Küba Voleybol Takımı'nın 5 oyuncusu tecavüzden mahkûm oldu

Kaldıkları hotelde Finlandiyalı bir kadına tecavüz ettikleri gerekçesiyle 6 milli oyuncu tutuklu yargılanıyordu

20 Eylül 2016 19:39

Finlandiya'nın Tammerfors kentindeki voleybol turnuvası sırasında kaldıkları hotelde Finlandiyalı bir kadına tecavüz ettikleri gerekçesiyle tutuklu yargılanan 6 milli oyuncunun yargılandığı davada karar açıklandı. Geçtiğimiz haziran ayında meydana gelen olayla ilgili yargılanan altı oyuncudan biri suçsuz bulunurken, milli oyunculardan dördü beş yıl, biri de üç buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldılar.

 

Küba voleybol federasyonu kınadı


Küba Voleybol Federasyonu, Temmuz ayının başında tecavüz olayı ile ilgili yaptığı açıklamada oyuncularının karıştıkları tecavüz olayını kınayarak ''Bu tür davranışlar bizim spor ve toplumumuzun temelini oluşturan dürüstlük ve saygı ilkelerine aykırıdır. Gerekli önlemleri alacağız'' demişti.

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