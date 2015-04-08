'Küba terör listesinden çıkarılıyor'



Salı günü Amerikan haber kanalı CNN’de yer alan bir haberde ABD Dışişleri Bakanlığı’nın bir iki gün içerisinde Küba’yı teröre destek veren ülkeler listesinden çıkaracağı bildirildi. Habere kaynak olarak da bir bakanlık çalışanı gösterildi.

Beyaz Saray sözcüsü Josh Earnest de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Küba’nın statüsüne ilişkin nihai kararın önümüzdeki bir kaç gün içerisinde verilmesinin beklenmediğini ancak bu konuda bir sonraki aşamaya yakında geçilebileceğini bildirdi.

ABD Başkanı Barack Obama ve Küba Devlet Başkanı Raul Castro, geçen yılın aralık ayında 1961 yılında kesilen diplomatik ilişkilerin yeniden başlayacağını duyurmuşlardı. Ardından başlayan süreçte iki ülke arasında doğrudan telefon görüşmelerine olanak tanınması gibi adımlar atıldı.