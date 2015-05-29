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Dünya
Deutsche Welle

Küba terör listesinden çıkarıldı

ABD, Küba'yı 33 yıl sonra terör örgütleri listesinden çıkardı. Washington, bu adımı atmak için 45 gün beklemek zorunda kaldı.

29 Mayıs 2015 22:11


Küba'nın ABD'nin terör örgütleri listesinden çıkarılmasıyla ilgili nihai karar ABD Dışişleri Bakanı John Kerry tarafından verildi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kerry'nin bu konudaki son kararı verdiğini ve bu konudaki gerekli işlemlerin yapıldığını kaydetti.

Küba'nın Washington'ın terör örgütleri listesinden çıkarılması uzun bir süreçten geçti. Öncelikle ABD Başkanı Barack Obama, geçen nisan ayının ortasında bu konudaki kararnameyi imzaladı. Daha sonra Obama'nın imzaladığı kararname incelenmesi için Kongre'ye gönderildi.

Kongre'nin karara itiraz için 45 gün süresi bulunuyordu. Yasal sürenin dolduğu 29 Mayıs'a kadar itiraz edilmediği için de Dışışleri Bakanlığı gerekli adımları attı.

İki ülke arasında yakınlaşma

Küba'nın listeden çıkarılması iki ülke arasındaki ilişkilerin yumuşama sürecindeki en önemli aşamalardan biri olarak görülüyor. Küba, Soğuk Savaş'ın doruklarındaki 1982 yılında Latin Amerika'daki bilhassa FARC gerillaları gibi Marksist oluşumlara yakınlığı nedeniyle terör listesine alınmıştı.

Başkan Obama Kongre'ye sunduğu raporda ise Küba'nın son altı ay içerisinde hiçbir terörist faaliyette bulunmadığını ve Küba hükümetinin gelecekte de ‘terörizmin desteklenmeyeceğini' temin ettiğini belirtmişti. Obama'nın kararının hayata geçirilmesi halinde, söz konusu listede sadece İran, Suriye ve Sudan kaldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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