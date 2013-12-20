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Dünya

Küba otomobilleri değişiyor

Küba Bakanlar Konseyi'nin aldığı karara göre, otomobil ticaretine ve ithalatına serbestlik geliyor

20 Aralık 2013 19:25

Küba'da otomobil ithalatına serbestlik geliyor.50 yıldan uzun süredir uygulanan otomobil yasağının kaldırılmasının ardından Küba sokaklarında ki eski Amerika ve Sovyet yapımı arabaların yerini çok yakında yeni otomobiller alacak.

Küba Komünist Partisi'ne bağlı "Granma" gazetesinin duyurusuna göre, Küba, otomobil ithalatı ve ticaretine on yıllardır uygulanan yasağı kaldırma kararı aldı. Kararın Bakanlar Konseyi'nın çarşamba günkü oturumunda alındığı belirtildi.

Önümüzdeki günlerde yapılacak yeni yasal düzenlemelerle Küba'da otomobil ithalatı ile eski ve yeni otomobillerin ticareti serbestleşecek. Kübalılar, Küba'da yaşayan yabancılar ve diplomatik temsilcilikler için geçerli olan ticaret izni, binek otomobil, kamyon, kamyonet ve minibüsleri kapsıyor.

 

Önce sınırlı izin

 

Sosyalist Küba'da devrimden kısa bir süre sonra, 1959'da, otomobil ticaretine yasak getirilmişti. Otomobil ticaretiyle ilgili yasaklar 2011'de gevşetilmeye başlanmış ve özel kişilerin kullanılmış otomobilleri satmasına ve satın almasına sınırlı izin verilmişti. Düzenlemeye göre bu otomobillerin 1959 yılından önce üretilmiş olmaları gerekiyordu.
İthal yeni otomobillerin satın alınmasına ise sadece devlet hizmeti gerekçesiyle izin veriliyordu.

 

Eski arabalarıyla ünlüydü

 

İthal ve yeni otomobillere izin verilmesiyle birlikte Küba sokaklarından yansıyan görüntüler yakında değişecek. Eski model Amerikan arabaları ve eski Sovyet yapımı otomobiller, Küba'yı ziyaret eden turistlerin en çok ilgisini çeken görüntülerden biriydi.

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