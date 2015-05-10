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Dünya

Küba lideri Castro: Katolik Kilisesi'ne yöneleceğim

Küba Devlet Başka Raul Castro, ülkesi ve ABD arasında yeniden diyalog kurulmasında aracı olan Papa'yı ziyaret etti

10 Mayıs 2015 20:27

Küba Devlet Başkanı Raul Castro, ülkesi ve ABD arasında yeniden diyalog kurulması konusunda aracı olan Papa Francesco'yu Vatikan'da ziyaret etti. Mensubu olduğu Komünist Partisi'nde inançlıların kabul görmediğini söyleyen Castro, Papa'nın konuşmalarından çok etkilendiğini belirterek, "Papa böyle devam ederse bu gidişle Katolik Kilisesi'ne yöneleceğim" dedi.  DHA'dan Esma Çakır'ın haberine göre, Castro gazetecilere yaptığı kısa açıklamada, ABD ve Küba arasındaki buzların erimesindeki rolünden dolayı Papa’ya teşekkür ettiğini söyledi.

Resmi temaslarda bulunmak üzere İtalya’ya gelen Castro, Katolik Hristiyanların ruhani lideri ve Vatikan Devleti Başkanı Papa Francesco’yla sabah saatlerinde Vatikan’daki çalışma ofisinde buluştu. Samimi bir ortamda geçtiği belirtilen birebir görüşme yaklaşık bir saat sürdü.

İki liderin ayrıca, Papa’nın Eylül ayında Küba’ya gerçekleştireceği ziyareti de ele aldığı belirtildi.

 

'Papa'dan çok etkilendim' 

 

Castro daha sonra, İtalya Başbakanı Matteo Renzi ile başbakanlık sarayı Chigi’de bir araya geldi. İkili görüşmenin ardından liderler, soru kabul etmedikleri kısa bir basın toplantısı düzenledi. Burada Papa ile olan görüşmesine değinen Castro, “Papa’nın bilgeliği ve tevazusundan çok etkilendim” dedi.

Castro’dan şaşırtıcı bir açıklama da geldi. Küba Komünist Partisi’nden olduğunu ve partisinde inançlıların kabul görmediğini söyleyen Castro, “Papa Francesco Küba’ya geldiğinde, onun yöneteceği tüm ayinlere katılacağım. Papa’nın tüm konuşmalarının metnini okuyorum. Papa böyle devam ederse, şimdilerde bu konuda ileri bir adım atmış olsa da, inançlıların kabul görmediği Komünist Parti mensubu olmama rağmen, bu gidişle Katolik Kilisesi’ne yöneleceğim” ifadelerini kullandı. 

 

'İnsan hakları, kötü siyasete alet edilmemeli' 

 

Castro ayrıca, ABD Başkanı Barack Obama ve ABD Kongresi’ne de, “Biz, asla ABD’nin terörist ülkeler listesinde olmamalıydık. Nihayet 28 Mayıs’ta ABD Senatosu, bizi bu ünlü listeden silecek. Biz, insan haklarına saygılı olmamakla suçlanıyoruz, ancak dünyada kim buna saygılı ki? Bizde sağlık, eğitim gibi herkesin hakkı. Biz hatalar yaptığımızı kabul ediyoruz, ama insan hakları, kötü siyasete alet edilmemeli” diye mesaj verdi. 

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