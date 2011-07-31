-KÜBA KÜÇÜK İŞLETMELERİ YAYGINLAŞTIRACAK HAVANA (A.A) - 30.07.2011 - Küba'nın ekim ayından itibaren hizmet sektöründeki özel küçük işletmelerin yaygınlaşmasına izin vereceği bildirildi. Komünist Parti'nin resmi yayın organı Granma'nın bildirdiğine göre, İç Ticaret Bakanı Mary Blanca Ortega, berber dükkanları ve güzellik salonlarının kiraya verilmesinin ülke çapında genelleştirileceğini ve bu sistemin ekimden itibaren (deneysel bazda) diğer tüm hizmetlere yaygınlaştırılacağını söyledi. Özel sektöre devredilecek hizmet alanları arasında kahvehaneler, küçük kafeteryalar, ayaküstü yiyecek büfeleri, çilingirler, ayakkabı ve saat tamircileri bulunuyor. Ayakkabı boyacılığına kadar her şeyin devletin elinde olduğu Küba'da, devlete ait dükkanları işleten kamu çalışanları, 20 dolar civarında maaş alıyor ve müşterilerinden hizmet karşılığı devletin belirlediği miktardaki parayı talep ediyorlardı. Yeni sistemde ise işletmeciler, devletten hizmet sektöründeki bir dükkanı aylık olarak kiralayacak, malzemeleri kendisi temin edecek, müşterilerden piyasanın durumuna göre hizmet bedeli talep edecek ve devlete de vergisini ödeyecek. Devlet Başkanı Raul Castro'nun devletin binlerce küçük işletmeden çekilmesi planı çerçevesinde geçen sene 1500 kadar berber dükkanı ve güzellik salonu özel işletmecilere devredilmişti. Çalışma Bakan Yardımcısı Jose Barreiro da temmuz itibarıyla "serbest meslek sahiplerinin" sayısının 325 bine çıktığını, bu rakamın 2009'da 150 bin olduğunu söyledi.