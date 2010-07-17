-KÜBA HESABINA CASUSLUĞA ÖMÜR BOYU HAPİS WASHİNGTON (A.A) - 16.07.2010 - Küba hesabına casusluk yapmaktan hakkında dava açılan ABD Dışişleri Bakanlığından emekli Walter Kendall Myers adlı bir uzmanın ömür boyu hapse çarptırıldığı bildirildi. ABD Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, ''Küba'nın 30 yıl boyunca gizli ajanı olmakla'' suçlanan Myers'in hiçbir şekilde erken salıverilme hakkından yararlanamayacağı belirtildi. Hakkında aynı suçlamalarda bulunulan, Myers'in eşi Gwendolyn Steingraber Myers'in ise 81 ay hapis cezasına çarptırıldığı kaydedildi. Myers çifti geçen yıl haziran ayında tutuklanmış ve haklarında Küba hesabına casusluk yapmaktan dava açılmıştı. Başsavcılık tarafından düzenlenen iddianamede, bakanlığa bağlı bir enstitüde uzman olarak görev yapan ve o dönemde çok gizli bilgilere erişme yetkisi olan Walter Kendall Myers ve eşi Gwendolyn Steingraber Myers'in, ''Küba'nın 30 yıl boyunca gizli ajanları oldukları'' suçlamasına yer verilmişti. İddianameye göre çift, 1995 yılında sahte isimlerle Meksika üzerinden Küba'ya giderek, dönemin Devlet Başkanı Fidel Castro ile bir araya gelmişti.