-KÜBA FİBER OPTİK HATTA KAVUŞUYOR LA GUAIRA (A.A) - 23.01.2011 - Batı Yarımkürede dünyayla fiber optik bağlantısı olmayan tek ülke olan Küba, Venezuela'dan deniz altında gelecek 1600 km'lik fiber optik hatla telefon ve internet bağlantılarını iyileştirecek. Venezuela ve Küba devlet yetkilileri, Venezuela'nın Camuri kıyısında bulunan La Guaira limanında düzenlenen törenle fiber optik projesini başlattılar. Venezuela ve Küba'nın kamuya ait telekominakasyon şirketleri için Fransız Alcatel-Lucent Anonim Şirketi'nin üstlendiği projenin 70 milyon dolara mal olacağı açıklandı. Karayip Denizi'nden Küba'nın doğusundaki Siboney bölgesine kadar çekilecek 1600 km'lik fiber optik hat projesi, ikinci halkasında 245 km daha uzaltılarak Jamaika yakınlarına kadar genişletilecek. Alcatel-Lucent Anonim Şirketi Yöneticisi Jose Ignacio Quintero yaptığı açıklamada, deniz altından geçecek fiber optik hattın döşemesini yapacak olan geminin 8 Şubat'ta Küba kıyılarına ulaşacağını, fiber optik kabloların çalışır hale gelmesinin Haziran sonu veya Temmuz başını bulacağını kaydetti. Batı Yarımkürede dünyayla fiber optik bağlantısı olmayan tek ülke olan Küba, ABD'nin uyguladığı ambargo nedeniyle telefon ve internet bağlantıları için yavaş ve pahalı olan uyduları kullanıyor. ABD Başkanı Barack Obama yönetimi, Amerikan şirketlerinin Küba'daki telekomünikasyon alandaki fırsatların değerlendirilmesi amacıyla bazı ambargo kısıtlamalarını gevşetmiş, bunun üzerine Florida merkezli bir Amerikan Şirketi, Florida'nın Key West bölgesinden Küba'ya kadar uzanan ve daha kısa olan fiber optik hat döşenmesi için teklifte bulunmuştu.