Küba'daki hükûmet karşıtı protestolarda ilk ölüm!

Küba’da gerçekleşen hükûmet karşıtı protestolarda bir kişinin hayatını kaybettiği doğrulandı.

BBC’de yer alan habere göre, Küba devlet medyası 36 yaşındaki Diubis Laurencio Tejeda isimli adamın başkent Havana’nın bir banliyösünde hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yetkililer, Tejeda’nın hükûmet tesisine saldıran bir grubun içinde yer aldığını belirtti. Görgü tanıkları ise bu grubun güvenlik güçleri tarafınan hedef alındığını aktardı.

Onlarca Kübalı aktivist, protestocu ve gazetecinin pazar günü meydana gelen Komünist Parti karşıtı eylemlerin ardından gözaltına alındığı belirtildi. Uluslararası Af Örgütü'nün Amerikalar Direktörü Erika Guevara-Rosas, Küba'da uzun süredir meydana gelen en büyük protestolardan sonra en az 140 kişinin gözaltına alındığına veya ortadan kaybolduğuna inandıklarını söyledi.

TIKLAYIN - Küba'daki protestoların ardından en az 140 kişi tutuklandı veya kayboldu

Küba'da neler oluyor?

Küba'da binlerce kişi Havana'nın Malecon bulvarında ve çeşitli noktalarında Koronavirüs krizi sırasında yaşanan gıda kıtlığına ve yüksek fiyatlara karşı eylem düzenledi. Bunun Küba'da hafızalardaki en büyük hükümet karşıtı gösteri olduğu belirtildi.

TIKLAYIN - Küba'da binler, gıda kıtlığı ve yüksek fiyatlar nedeniyle sokağa indi

Küba, on yıllardır gördüğü en kötü ekonomik krizi yaşıyor ve aynı zamanda adada Koronavirüs vaka sayıları tekrar yükselmeye başladı. Donald Trump yönetimi adaya ağır yaptırımlar uygulamıştı.