Küba Büyükelçisi Pereira,Japonya'da Hilton'a alınmadı

Japonya’da, ABD merkezli otel zinciri Hilton, Küba Büyükelçisi Carlos Pereira’nın konaklamasına izin vermedi. Japon yetkililer otele tepki gösterdi.

Hilton’un bölge müdürü Emiko Ogami ise Hilton’un bütün otellerinde Amerikan yaptırımlarının uygulandığı ülkelerden gelen hükümet ve devlet yetkililerinin konaklamasına izin vermediklerini öne sürdü. Bu ülkelerin arasında Küba, İran, Kuzey Kore ve Suriye’nin de bulunduğu belirtildi.

Küba Büyükelçiliği oteldeki rezervasyonları Tokyo’da bulunan Tonichi Travel Service adlı seyahat acentesi üzerinden yaptıklarını söylerken, acente, otele Küba Büyükelçisi’nin geleceğini ilettiklerini belirtti.

Otel yetkilileri, Hilton’un ABD merkezli olması dolayısıyla Amerikan kanunlarına uyması gerektiğini, bu yüzden kararın doğru olduğunu öne sürdü. Ancak Fukuoka şehrinin yetkilileri bu karara karşı çıkarak otele uyarıda bulundu. Japonya’da otel iş kanunlarına göre hiçbir misafirin milliyeti sebebiyle konaklamasına izin verilmemesinin söz konusu olmadığı aktarıldı ve otelden bir daha bu uygulamayı tekrarlamaması istendi.

"Daha önce kalmıştı"

Küba Büyükelçiliği ise bu durum üzerine Japonya Dışişleri Bakanlığı’na bir mektup yazarak otelin davranışının utanç verici olduğunu söyledi. Japonya topraklarında Amerikan kanunlarının uygulanmasının ise ülke egemenliğine zarar verdiği vurgulandı. Ancak Küba Büyükelçiliği’ne göre ise Pereira daha önce aynı otelde Nisan ayında konakladı. Hyatt ve Sheraton gibi diğer Amerikan otel zincirleri ise böyle bir politikalarının olmadığını vurguluyor.