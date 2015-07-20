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Dünya
Deutsche Welle

Küba bayrağı Washington’da dalgalandı

Küba ile ABD arasındaki diplomatik ilişkiler resmen başladı. Küba'nın bugün Washington'da büyükelçiliğini açmasıyla yarım yüzyıl sonra Küba bayrağı ilk kez ABD başkentinde dalgalandı.

20 Temmuz 2015 23:58


Küba'nın Washington büyükelçiliği bugün törenle açıldı ve Küba bayrağı göndere çekildi. Törene Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez de katıldı. Rodriguez törenden sonra ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ile bir araya geldi. Bruno Rodriguez böylece yarım yüzyıldan uzun bir süre sonra ABD'ye gelen ilk Küba dışişleri bakanı oldu.

İki ülke arasındaki yakınlaşma süreci aralık ayında ABD Başkanı Barack Obama ile Küba Devlet Başkanı Raul Castro arasındaki telefon görüşmesiyle başlamıştı. ABD ile Küba arasındaki ilişkiler 1961 yılında Soğuk Savaş döneminde kopmuştu.

Washington ve Havana'daki büyükelçilik binaları şimdiye kadar sadece çıkar temsilcilikleri olarak kullanılıyor ve İsviçre'nin koruyuculuğu altında bulunuyordu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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