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Dünya

Küba, ABD'nin 'terör listesinden çıkarma kararı'nı olumlu karşıladı

Küba Dışişleri Bakanlığı, yıllarca terörden zarar gören Küba'nın bu listede asla yer almaması gerektiğini belirtti

16 Nisan 2015 01:36

ABD Başkanı Barack Obama'nın Küba'yı terörü destekleyen ülkeler listesinden çıkartma kararı almasının ardından, Küba Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yayımladı. Küba'nın bu listede asla yer almaması gerektiğini belirten Dışişleri Başkanlığı, yine de karardan memnuniyet duyduklarını açıkladı. 

Küba'nın  teröre destek vermediğine, aksine terörden zarar gördüğüne dikkat çekilen açıklamada, 3 bin 478 Kübalının terör eylemlerinde hayatını kaybettiği ve 2 bin 99 Kübalının bu eylemlerde sakatlandığı hatırlatıldı. Küba hükümetinin daha önce de belirttiği gibi her biçimiyle tüm terör eylemlerini reddettiğini ve kınadığını belirten açıklamada, bu kınama listesine terör eylemlerini kışkırtma, destekleme, finanse etme veya gizlemenin de dahil olduğu vurgulandı.

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