Küba 54 yıl sonra ABD'ye büyükelçi atadı

Küba, iki ülke arasında devam eden yakınlaşma kapsamında 1961'den bu yana ilk kez ABD'ye büyükelçi atadı.

Washington'daki Küba ofisini 2012'den bu yana yöneten tecrübeli diplomat Jose Cabanas Küba'nın ilk Amerikan büyükelçisi oldu.

Cabanas diğer ülkelerden 15 diplomatla birlikte Beyaz Saray'da kabul edildi.

Washington ise henüz Küba büyükelçisinin kim olacağını belirlemedi.

Açıklama Papa Francesco'nun Küba ziyareti ve Küba Devlet Başkanı Raul Castro'nun BM Genel Kurulu'nda konuşmak için New York'a gitmesinin öncesinde yapıldı.

Raul Castro ağabeyi eski Küba lideri Fidel Castro'nun 1995'te BM'de yaptığı konuşmanın ardından ABD topraklarına ayak basan ilk Kübalı lider olacak.

Küba ve ABD geçen Temmuz'da diplomatik ilişkilerini resmen yeniden başlatmıştı.

Hemen ardından ABD'de casusluk yaptıkları suçlamalarından hüküm giyen üç Kübalı ile Küba mahkemelerinin casusluk yapmakla suçladığı Amerikalı yardım görevlisi Alan Gross takas edilmişti.

Havana'da eğitim gören Cabanas Dışişleri Bakanı Yardımcılığı yapmış ve çeşitli ülkelerde üst düzey diplomatik görevlerde bulunmuştu.