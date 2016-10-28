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Spor

Kuaförlük yaparken 64 milyon dolarlık imza attı!

NBA'e giden Alman basketbolcu Dennis Schröder, en çok kazanan 5. Alman sporcu oldu

28 Ekim 2016 17:36

Kariyerini NBA'de sürdüren Alman basketbolcu Dennis Schröder, Atlanta Hawks ile 4 yılda 64 milyon Euro kazanacağı yeni bir kontrat imzaladı. Schröder’in kazancını sadece bir futbolcu geçebiliyor.

Bu sezon ilk maçında 14 sayı - 2 ribaund ve 2 asistle oynayan 23 yaşındaki basketbolcu, takımının Washington Wizards karşısında elde ettiği galibiyette önemli pay sahibi oldu. 

ntvspor'un haberine göre; babası Alman, annesi Gambialı olan Schröder, Almanya'da 17 yaşındayken Braunschweig'da başladığı profesyonel basketbol kariyerinin ardından 3 yıl içinde NBA'in yolunu tuttu.

 

En çok kazanan Alman sporcular

 

2013'ten beri Atlanta'da oynayan Schröder, son kontratıyla en çok kazanan beşinci Alman sporcu oldu. Schröder'in kazancını futbol dünyasından sadece bir isim geçebiliyor. O da Real Madrid ile geçtiğimiz günlerde kontrat yenileyen Toni Kroos

En çok kazanan Alman sporcular ise; 36 milyon Euro yıllık geliriyle Formula 1 pilotu Sebastian Vettel, 23,8 milyon Euro yıllık geliriyle Dallas Mavericks forması giyen basketbolcu Dirk Nowitzki, 22,5 milyon Euro yıllık geliriyle bir diğer Formula 1 pilotu Nico Rosberg ve 20 milyon Euro yıllık geliriyle Real Madridli Toni Kroos olarak sıralanıyor. 

İmzaladığı yeni sözleşmeyle en çok kazanan Alman sporculardan biri olan Schröder, NBA'in yolunu tutmadan önce annesinin kuaför salonunda çalışıyordu. Schröder, Braunschweig'da oynarken de takım arkadaşlarının saçını kesiyordu.


Schröder'in annesinin kuaför dükkânı önünde çektirdiği bir fotoğraf.

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