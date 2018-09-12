T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kuaförlere gümrük kaçağı saç satmak isterken yakalandı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA) - BODRUM'daki kuaförlere, gümrük kaçağı insan saçı satmaya çalışan E

12 Eylül 2018 14:16

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA) - BODRUM\'daki kuaförlere, gümrük kaçağı insan saçı satmaya çalışan E.Ö., yakalanarak, gözaltına alındı.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir\'den Bodrum\'a gelen şüphelinin, kuaförlere gümrük kaçağı insan saçı satacağını öğrendi. Harekete geçen sivil polis ekipleri, şüpheli E.Ö.\'yü kuaföre satış yapmaya çalıştığı sırada yakaladı. Operasyonda, 3 kilo 100 gram gümrük kaçağı insan saçı ele geçirildi. Gözaltına alınan E.Ö. hakkında adli işlem yapıldı. E.Ö., savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Cavit AKGÜNMUĞLA DHABODRUMMuğlaEmniyet Müdürlüğü KaçakçılıkOrganize Suçlarla MücadeleMüdürlüğüBodrumHareketeOperasyondaGözaltınaFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24