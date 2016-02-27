Ku Klux Klan'ın eski lideri: Trump'a oy vermemek ihanettir

ABD’de beyazların üstünlüğünü savunan ırkçı örgüt Ku Klux Klan'ın eski lideri, mültecileri sınır dışı edeceğini söyleyen başkan aday adayı Donald Trump için oy istedi.

Habertürk'ün haberine göre, ırkçı örgüt Ku Klux Klan’ın (KKK) eski lideri David Duke da Müslüman ve yabancı karşıtı açıklamalar yapan Donald Trump’a desteğini sundu. Duke, Trump’a değil diğer adaylara oy veren ABD’lilerin, ‘miraslarına ihanet etmiş olacaklarını’ savundu. Sunduğu radyo programında dinleyicileri Trump’a oy vermeye çağıran Duke, “Trump’ın her açıklamasına katıldığımı söylemiyorum. Aslında resmen ona destek vermiş de değilim. Ama adaylığını destekliyorum ve stratejik bir hareket olarak ona oy verilmesini doğru buluyorum. Umarım yapmasını umduğumuz her şeyi gerçekleştirir” ifadesini kullandı.

"Bir taraflarınızı kaldırın"

Özellikle güneydeki yaşı ilerlemiş ve beyaz erkeklere seslenen Duke, “Aktif olun. Üstünüzdeki örümcek ağlarından sıyrılın. Oturmaktan gittikçe büyüyen bir taraflarınızı kaldırın. Cumhuriyetçi Parti’yi, Trump’ın seçim merkezini arayın. ‘Gönüllü lazım’ diye bas bas bağırıyorlar. Oraya gidin. Sizinle aynı fikirde olan insanlarla tanışacaksınız” diye ‘öğüt’ verdi. Aday adaylarıyla ilgili son anketlerden birine göre Trump’a destek verenlerin yüzde 20’si, iç savaşın ardından 1865’te köleliğin kaldırılmış olmasını doğru bulmuyor.