KTÜ'da öğrencilerle özel güvenlik arasında arbede çıktı

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde (KTÜ) Rektörlük binasına yürümek isteyen öğrenciler ile güvenlik görevlileri arasında çıkan arbedede iki öğrenci baygınlık geçirerek hastaneye kaldırıldı.

KTÜ Makine Mühendisliği Bölümü kantini önünde basın açıklaması yapan KTÜ Öğrenci Platformu’na mensup yaklaşık 30 kişilik öğrenci grubu daha sonra Rektörlük binasına yürümek istedi. Bu sırada Yer Bilimleri Fakültesi önünde basın açıklaması yapan sağ görüşlü bir grup da ellerinde Türk bayraklarıyla Rektörlük binası yönünde toplanmaya başladı. İki grubun bir araya gelmesini engellemeye çalışan üniversite özel güvenlik görevlileri, Öğrenci Platformu’na mensup öğrencilerin Rektörlük’e yürümesini engellemek için barikat kurdu. Yürüyüşe devam etmek isteyen öğrenci grubuyla özel güvenlik görevlileri arasında arbede çıktı. Bu sırada yere düşerek yaralanan ve baygınlık geçiren iki öğrenci olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Doğan Haber Ajansı'nın habirine göre, öğrencilerle özel güvenlik görevlileri arasındaki arbedeyi öğrenerek geri dönen diğer grubun olay yerine yaklaşmasını ise çevik kuvvet ekipleri barikat kurarak engelledi. İki grup daha sonra dağıldı.