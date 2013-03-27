T24 LogoT24 Logo
Politika

KTÜ'da öğrencilerle özel güvenlik arasında arbede çıktı

Rektörlük binasına yürümek isteyen KTÜ Öğrenci Platformu’na mensup 30 kişilik öğrenci grubuna özel güvenlik müdahele etti

27 Mart 2013 19:34

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde (KTÜ) Rektörlük binasına yürümek isteyen öğrenciler ile güvenlik görevlileri arasında çıkan arbedede iki öğrenci baygınlık geçirerek hastaneye kaldırıldı.

KTÜ Makine Mühendisliği Bölümü kantini önünde basın açıklaması yapan KTÜ Öğrenci Platformu’na mensup yaklaşık 30 kişilik öğrenci grubu daha sonra Rektörlük binasına yürümek istedi. Bu sırada Yer Bilimleri Fakültesi önünde basın açıklaması yapan sağ görüşlü bir grup da ellerinde Türk bayraklarıyla Rektörlük binası yönünde toplanmaya başladı. İki grubun bir araya gelmesini engellemeye çalışan üniversite özel güvenlik görevlileri, Öğrenci Platformu’na mensup öğrencilerin Rektörlük’e yürümesini engellemek için barikat kurdu. Yürüyüşe devam etmek isteyen öğrenci grubuyla özel güvenlik görevlileri arasında arbede çıktı. Bu sırada yere düşerek yaralanan ve baygınlık geçiren iki öğrenci olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Doğan Haber Ajansı'nın habirine göre, öğrencilerle özel güvenlik görevlileri arasındaki arbedeyi öğrenerek geri dönen diğer grubun olay yerine yaklaşmasını ise çevik kuvvet ekipleri barikat kurarak engelledi. İki grup daha sonra dağıldı.

ETİKETLER

ktüözel güvenlikarbede

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Birbirine sarıldıkları için ceza alan öğretmenler konuştu: İğrenç bir iftira...

Haşdi Şabi Bağdat'ta konvoyunun saldırıya uğradığını iddia etti, Irak ordusu...

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24