KTHY uçuşları askıya alındı

T24-



KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ersan Saner, KTHY uçaklarının Ercan Havaalanı'nda tutulacağını ve bu sabah uçuş olmayacağını açıkladı.





Soruna çözüm bulma yönündeki çabaların bugün de sürdürüleceğini kaydeden Saner, bu sabah sabah seyahat edecek yolcuların mağdur olmamaları için de çözüm yollarının arandığını kaydetti.

Hava-Sen de KTHY uçuşlarının Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından dün gece yarısından itibaren askıya alınmasının ardından, bu sabah saat 04.30'dan itibaren Ercan Havaalanı'nda grev başlattı.





Grevden, KTHY dışındaki diğer uçak şirketlerinin seferleri de etkileniyor.







KRİZ MASASI OLUŞTURULDU





Uçuşlarının askıya alınmasıyla ortaya çıkan durum, KTHY Genel Merkezinde oluşturulan kriz merkezinde değerlendiriliyor.





KTHY Genel Müdür Vekili Selim Altıncık, Bayrak Televizyonuna (BRT) yaptığı açıklamada, yolcuların mağduriyetinin öncelikli konu olduğunu söyledi.





Uçak kiralama yoluyla da yolcuların taşınmasının mümkün olmadığını kaydeden Altıncık, biletli yolcuların mağdur edilmemesi için diğer havayollarıyla görüşerek çözüm üretme gayretinde olduklarını, gün içinde gerekli açıklamaların yapılacağını belirtti





KTHY'nin Sivil Havacılık Dairesine 40 milyon dolar civarında borcu olduğu belirtiliyor.







KTHY İHALESİ BUGÜN SONUÇLANACAK





Bu arada, KKTC Başbakanlığı, mali sorunlarını aşmak amacıyla Kıbrıs Türk Hava Yolları'na ortak bulma çalışmaları kapsamında açılan ihalenin bugün KTHY Genel Kurulu’nda değerlendirilerek sonuca gidileceğini bildirdi.





Başbakanlık Basın ve Halka İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklama, KTHY’nin son yıllarda karşılaştığı mali sorunlarla yüksek zararların KKTC bütçe olanaklarıyla karşılanamaz hale geldiğine işaret edildi.





Bu durumun KTHY’yi sürdürülebilir bir yapıdan uzaklaştırdığı belirtilen açıklamada, ''Bu çerçevede, KTHY’nin ülkemizin bayrak taşıyıcısı olarak görevine devam edebilmesi için Bakanlar Kurulu’nun 18 Mayıs 2010 tarihinde aldığı bir kararla ortak bulma çalışmaları başlatılmıştır'' denildi.





Açıklamada, sürdürülen çalışmalar çerçevesinde, KTHY'nin ortağı ADA Havacılık Ltd. adlı şirketin genel kurulunun dün İstanbul'da toplanarak, KTHY ihalesi için Atlas Jet ve Pegasus şirketleri tarafından verilen teklifleri görüştüğü belirtildi.





Açıklamada, bugün Lefkoşa’da toplanacak KTHY genel kurulunda da son durumun değerlendirileceği ve yapılan ihalenin sonuçlandırılacağı kaydedildi.