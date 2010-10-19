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Ekonomi

KTHY iflas kararı aldı

KTHY Yönetim Kurulu, içine düştüğü maddi sıkıntılar sonrası beklenildiği gibi bugün 'iflas kararı' aldı.

19 Ekim 2010 03:00

T24 - Mali krize giren ve faaliyetleri durdurulan Kıbrıs Türk Hava Yolları'nın (KTHY) Yönetim Kurulu, içine düştüğü maddi sıkıntılar sonrası beklenildiği gibi bugün ''iflas kararı'' aldı.



Fikret Çavuşoğlu başkanlığında, ortakların da katılımıyla 2 saatlik bir toplantı gerçekleştiren KTHY Yönetim Kurulu, ''kontrollü iflas'' kararı aldı. Karar, KTHY Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Çavuşoğlu tarafından, düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu.

İflas kararı alan yönetim kurulunun KTHY'nin tasfiyesi için yarın Lefkoşa Kaza Mahkemesi Başkanlığı'na başvuracağını açıklayan Çavuşoğlu, ''Kıbrıs Türk Hava Yolları 140 milyon Dolar bilinen borçları ile iflas noktasına gelmiştir ve tasfiyesi yapılacaktır'' dedi.

''KTHY'nin bu noktaya gelmesinde yönetsel sorunlar, KKTC'nin tanınmaması nedeniyle uygulanan ambargolar, zamanında doğru kararlar verilmemesi gibi birçok nedenler bulunduğunu'' belirten Çavuşoğlu, Başbakanlık Denetleme Kurulu ile Meclis Araştırma Komitesi'nin tüm bunların nedenlerini araştırmakta olduğunu, yarın kendisinin gerekli bilgileri vermek üzere üçüncü kez ilgili Meclis Komitesi'nin toplantısına katılacağını söyledi.

Gerek Başbakanlık Denetleme Kurulu'nun, gerekse KTHY ile ilgili Meclis Araştırma Komitesi'nin elde edeceği sonuçları kamuoyu ile paylaşacağını umduğunu belirten Çavuşoğlu, ''Kıbrıs Türk Hava Yolları ülkenin ulaşımına, turizmine, kargo hizmetlerine, kültürüne katkılar sağlayan önemli bir kurumumuzdu. Yaşanan iflasla doğacak olan boşluğun en kısa sürede doldurulacağını düşünüyorum. Bu yöndeki çalışmalar bizim dışımızda olmakla beraber devam ediyor. İnşallah kısa sürede yeni bir şirket ve ortaklık kurulur, eksik kalmış bu misyon giderilmiş olur'' diye konuştu.

Çok üzgün olduklarını belirten Çavuşoğlu, ''çalışanların bütün özverilerine, maaşlarının önemli bölümünden feragat etmelerine ve devletin geçen yıl yaptığı yaklaşık 40 milyon liralık yardıma rağmen sonuç elde edilemediğini'' kaydetti.

Çavuşoğlu, beklentilerinin hükümetin KYHY çalışanlarının ekmek paralarını kaybetmemesi yönünde tedbir alması olduğunu belirtti.


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