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Ekonomi

KTHY Genel Müdürü Bilal Ekşi istifa etti

08 Nisan 2010 16:47

 T24-Kıbrıs Türk Hava Yolları (KTHY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, görevinden istifa etti.
     KTHY Yönetim Kurulu Başkanı Erol Atakan, Ekşi'nin istifasını dün akşam kendilerine sunduğunu, ancak henüz onaylanmadığını açıkladı.
     ''Ekşi'nin geçici bir süre için Genel Müdürlük görevine atandığını'' kaydeden Atakan, Bilal Ekşi'nin ''KTHY'deki görevini tamamladığı'' gerekçesiyle istifa ettiğini ve istifasının da büyük olasılıkla onaylanacağını kaydetti.
     Bu arada, Atakan, KTHY çalışanlarının eylemleri nedeniyle dün aksayan KYGY seferlerinin normale döndüğünü, uçuşların devam ettiğini belirtti.
     KTHY çalışanlarının Ercan Havaalanındaki dünkü eylemi, varılan mutabakat sonucu askıya alınmıştı.
     KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Türkay Tokel'in arabuluculuğunda, Hava-Sen Başkanı Buran Atakan, KTHY İcra Kurulu Başkanı Erol Atakan ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Hasan Taçoy arasında yapılan görüşmeler sonucunda 5 maddelik mutabakat sağlandı.
     Mutabakat gereği, 137 kişiye gönderilen işten durdurma ihbarları ile ilgili KTHY İcra Kurulu'nun aldığı karar geçersiz kılındı. Çalışanların Mart ayına ait maaşları da bugün ödenecek.

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