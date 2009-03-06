Çağımızın en önemli bestecilerinden ve orkestra şeflerinden biri olarak gösterilen Krzysztof Penderecki İstanbul’da.



Penderecki, Sinfonietta Cracovia ile birlikte 6 Mart’ta Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda sahne alacak. Penderecki, en son 1987 yılında İstanbullu müzikseverlerle buluşmuştu.

Saat 20.00’de başlayacak konserde, Penderecki’nin yaylı çalgılar için Sinfonietta”sı, Beethoven’nin 7. senfonisi ve Mendelssohn’’un 3. senfonisi seslendirilecek. Konserin bilet fiyatları 26.00 ve 32.00 YTL olarak açıklandı.



Hediye kemanla başladı



1933 yılında Debica’da(Polonya) doğan Penderecki avukat olan babasının bir müşterisinin ona keman hediye etmesiyle müzik yaşamına adım attı. Penderecki, kemanla birlikte müzik dersleri almaya, derslerle birlikte beste yapmaya başladı.



Gençlik yıllarını savaşla iç içe geçiren Penderecki’nin bestelerinde bu yılların izlerine rastlamak mümkün. Bestecinin 1956 yılına kadar dünyaya kapalı bir ülkede yaşamış olmasının, onun hiçbir yeni akımın etkisinde kalmadan özgünlüğünü korumasının nedeni olarak gösteriliyor.

İnsan sesinin varabileceği en tiz noktadan en pes noktaya dek tüm olanaklarını araştıran Penderecki, ses kadar sessizliğin, akan ses dalgaları kadar kesik seslerin de etkinliği üstünde durdu.Savaş ortamını simgeleyen sirenler, zincir sesleri gibi somut sesleri de orkestrasına katan sanatçı, yeni ses efektlerini yansıtmak için yeni bir notalama sistemi geliştirdi.



Kutsal ve toplumsal olayları ele alan bestecinin, insanların birbirlerini yok etmesine ve tanrısal kavramları ortadan kaldırmasına başkaldıran eserleri bulunuyor. Bunların arasında Auschwitz Oratoryosu, Hiroşima Kurbanları, Davud Mezmurları, Stabat Mater gibi eserler yer alıyor.

Besteci Kraków ve Lucerne’de yaşıyor

