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Yaşam

Kruvaziyer turizminde sonbahar bereketi KUŞADASI (A.A)

01 Ekim 2011 16:20

-Kruvaziyer turizminde sonbahar bereketi KUŞADASI (A.A) - 01.10.2011 - Kruvaziyer turizminin merkezi konumundaki Kuşadası'nda ekim ayına gelinmesine rağmen limandaki hareketlilik devam ediyor.  Ege Ports Kuşadası Yolcu Limanı'na bu sabah Seven Seas Mariner, Splendeour Of The Seas, Louis Majesty, Star Clipper, Seaborn Odeyses, C. Silouthe adlı kruvaziyerler ile toplam 13 bin 250 turist geldi. Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan, konuya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada ilçenin ''liman kenti'' olma yolunda hızla ilerlediğini belirtti. Akdoğan, şunları kaydetti: ''Kuşadası 'deniz kum güneş turizmi' anlayışını geride bırakmıştır. Yakın zaman içinde hizmete girecek kongre merkezimiz ile Kuşadası'nın kimliği liman ve kongre merkezi olacaktır. Kuşadası limanı ülkemizin en önemli deniz giriş kapısıdır. Limanda yapılan yatırımlar ile yolcu ve gemi kapasitesi bugün dünya standartlarına ulaşmıştır. Sadece limanda yapılan yatırımlar yeterli değil, kentin de buna uyum göstermesi gerekli.'' Ege Ports Genel Müdürü Aziz Güngör ise hedeflerini yılda bin gemi ve ilk aşamada 1.5 milyon yolcu olarak açıkladı. Aziz Güngör, ''2011 yılında 4,5 milyon dolar harcayarak mevcut iki iskelemizin boylarını uzattık. Böylece iskelelerimizden biri 330 metre diğeri ise 413 metreye ulaştı. Bu yatırımla rakiplerimize karşı çok büyük avantaj sağladık'' dedi.

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