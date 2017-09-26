Kruvaziyer gemileriyle getirilen turist başına 30 dolar destek

İstanbul, 26 Eylül (DHA) - Bakanlar Kurulu, Türkiye\'ye 31 Aralık\'a kadar kruvaziyer gemilerle turist getirecek seyahat acentelerine turist başına 30 dolar destek verilmesini kararlaştırdı.

Resmi Gazete\'nin bugünkü sayısında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, destekler 750 ve üstü yolcu kapasiteli kruvaziyer gemiyle getirilen turistler için verilecek.

Karara göre, destekten yararlanabilmesi için acentelerin, kruvaziyer gemilerle turist getirdiğini gösterir belgeleri Kültür ve Turizm Bakanlığına ibraz etmeleri gerekiyor.