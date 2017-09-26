T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Kruvaziyer gemileriyle getirilen turist başına 30 dolar destek

İstanbul, 26 Eylül (DHA) - Bakanlar Kurulu, Türkiye'ye 31 Aralık'a kadar kruvaziyer gemilerle turist getirecek seyahat acentelerine turist başına 30 dolar destek verilmesini kararlaştırdı

26 Eylül 2017 12:44

İstanbul, 26 Eylül (DHA) - Bakanlar Kurulu, Türkiye\'ye 31 Aralık\'a kadar kruvaziyer gemilerle turist getirecek seyahat acentelerine turist başına 30 dolar destek verilmesini kararlaştırdı.
Resmi Gazete\'nin bugünkü sayısında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, destekler 750 ve üstü yolcu kapasiteli kruvaziyer gemiyle getirilen turistler için verilecek.
Karara göre, destekten yararlanabilmesi için acentelerin, kruvaziyer gemilerle turist getirdiğini gösterir belgeleri Kültür ve Turizm Bakanlığına ibraz etmeleri gerekiyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Eylül DHABakanlar Kurulu TürkiyeAralıkResmi GazeteBakanlar KuruluKararaKültürTurizm Bakanlığına

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24