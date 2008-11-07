Krueger: İhtiyati stand-by faydalı olur

IMF’nin eski Birinci Başkan Yardımcısı Krueger, Türk ekonomisinin sağlam olduğunu ancak yatırımcı güveni açısından Türkiye’nin IMF ile ihtiyati stand-by anlaşması yapmasının faydalı olacağını söyledi.



Türkiye’nin IMF ile yola nasıl devam edeceği önümüzdeki hafta yapılacak görüşmelerde netliğe kavuşacak. IMF’nin eski Birinci Başkan Yardımcısı Anne Krueger, yatırımcı güveninin yeniden tesis edilmesini sağlayacak bir ihtiyati stand-by’ın faydalı olacağını belirterek, “İhtiyati-stand by savunma mekanizmasını artırmak adına yardımcı olabilir” dedi.



Türkiye’nin krizden şimdiye kadar çok fazla etkilenmediğini belirten Krueger şunları söyledi: “Mali sistem sağlam gözüküyor, göstergeler de iyi. Ancak Türkiye de birçok ülke gibi hassas durumda. İhracata olan talep azalabilir ve belki iç ekonomiye yayılabilir. Türkiye’nin ticaret ortakları ne kadar etkilenecek bu önemli. Türkiye için bazı iyi ve kötü haberler bir arada.



Büyüme yavaşlar resesyon olmaz



Bir süre daha yavaş ekonomi bekleyebiliriz ama şimdiye kadar çok da fazla iç ekonomik faaliyetleri etkilememiş gözüküyor. Reel ekonomideki etkiler Türkiye’de 2009’da hissedilecek. Türkiye’nin resesyona girmesi pek ihtimal dahilinde değil. Büyüme yavaşlasa da yüzde 1-2-3 aralığında olabilir.”



En zayıf nokta cari açık



Türkiye’nin en zayıf noktasının cari işlemler açığı olduğunu kaydeden Krueger. Kurdaki değer kaybı ve petroldeki düşüşün cari açığa olumlu yansıyacağını ifade etti.



Konuttaki düzelmeyle iyileşme başlar



Küresel krizi değerlendiren Krueger, “Ciddi bir finansal tarafı olan kriz. Resesyon ne kadar devam edecek, bunu bilmek çok zor. Konut piyasasında önümüzdeki yıl dip görülürse o zaman iyileşme süreci başlayabilir. ABD’de konut piyasasının istikrara kavuşacağı zaman önem taşıyor” dedi.

