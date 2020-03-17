Aile Bakanlığı: Kronik hastaların süresi dolan sağlık raporları ikinci bir duyuruya kadar geçerli sayılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni tip Koronavirüs ile mücadelede tedbirleri kapsamında açıklama yaptı. Bakan Selçuk, kronik hastaların 1 Mart ve sonrasında süresi dolan sağlık raporlarının ve reçetelerinin ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacağını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre ayrıca, tek doktor tarafından tek seferde rapor yazma süresi 10 günden 14 güne çıkarıldı.

Kronik hastalığı nedeniyle sağlık raporuna dayalı olarak ilaç ve tıbbi malzeme alan hastaların yeniden reçete düzenlemelerine de gerek kalmayacak. Böylelikle kronik hastaların ve yüksek risk grubunda bulunanların reçete yazdırmak için sağlık hizmeti sunucularına başvurma zorunluluğu olmayacağına işaret eden Bakan Selçuk, bu sürede ilaç ve tıbbi malzemelerin bedelinin de Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılayacaklarını belirtti.

Tek hekim tarafından rapor süresi 14 güne çıktı

Vatandaşları, Sağlık Bakanlığı'nın Koronavirüs riskine karşı önerilen 14 kurala hassasiyetle uyması konusunda uyaran Bakan Selçuk, 14 gün karantina süresini anımsatarak, “Yurt dışından gelen vatandaşlara, Z03.8 ve Z03.9 tanıları halinde tek hekim tarafından 14 güne kadar istirahat / iş göremezlik raporu verilebilecek ve iş göremezlik ödeneği SGK tarafından karşılanacak” ifadelerini kullandı.

Böylelikle tek hekim tarafından tek seferde 10 gün verilebilen rapor süresi 14'e yükselmiş oldu.