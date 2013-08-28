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Yaşam

'Kronik geç kalma' hastalık oldu

İskoçyalı Jim Dunbar hiçbir yere zamanında ulaşamıyor

28 Ağustos 2013 15:40

İşine ve randevularına sürekli geç kalan Jim Dunbar’a 'kronik geç kalma' hastalığı teşhisi kondu.

İskoçyalı Jim Dunbar hiçbir yere zamanında ulaşamıyor.

Ninewell Hastanesi’ndeki muayenesine de 20 dakika geç kalan 57 yaşındaki Dunbar’ın, işlerinin ne kadar zaman alacağını hesaplayamadığı ifade edildi.

Doktorlar, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (ADHD) yaşayan kişilerin beyin bölgesinde yaşanan sorunun, İskoçya'nın Angus bölgesinde yaşayan Dunbar’da da olabileceği görüşünde.

Daily Mail gazetesine konuşan Dunbar, birçok işi geç kalma sorunu yüzünden kaybettiğini söyledi. Dunbar, hazırlanmak için 11 saati olsa dahi, geç kalma süresini en az 20 dakikaya indirebildiğini belirtti.

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