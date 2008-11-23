'Krizin sorumlusu bahis oynayan bankacılar'

Almanya Cumhurbaşkanı Horst Köhler, banka yöneticilerini risklere karşı yeterli tedbir almadıkları gerekçesiyle eleştiri yağmuruna tuttu. Ülkedeki mali krizin sorumluluğunu banka yöneticilerinin üstlenmesi gerektiğini belirten Köhler, "Kuruluşlarınızdan çok sayıda kişi çeşitli uyarıları dikkate almadığı gibi hatalı gelişmelere karşı önlem almak yerine bahis oynadı" dedi. Köhler’in bu mesajının ardından bankacılara yönelik olarak düzenlenen aynı toplantıda söz alan ve hükümetten 8 milyar Euro’luk sermaye yardımı almak isteyen Commerzbank’ın Yönetim Kurulu Başkanı Martin Blessing de, "Mesaj yerine ulaştı" dedi.



Kazanç hırsı yüzünden



Kazanç hırsıyla bazı risklerin görülmediğini ya da bilinçli olarak görmemezlikten gelindiğini ifade eden IMF eski Başkanı Köhler şunları söyledi: "Bazı durumlarda temel kurallar ihlal edildi. Bankacılık sektörünün erdemlerini hatırlayarak kaybettiği güveni yeniden kazanması gerekiyor. Piyasalar canavara dönüştü. Bu ortamda IMF’nin daha özgür olması gerekiyor. Ben uluslararası anlamda danışılabilecek bir kurumun yaratılması gerektiğini düşünüyorum."



Almanya Ekonomi Bakanlığı’nin hazırladığı bir raporda da konjonktürdeki gidişatın daha da kötüleşeceği belirtilirken, Ekonomi Bakanı Michael Glos, "Konjoktürün canlandırılması için özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için vergilerin düşürülmesi doğru olur" dedi. Alman hükümetinin 2009 yılı bütçesi için, planlanandan 8 milyar Euro’dan daha fazla kredi almayı istediği de bildirildi. Alman hükümeti tarafından hazırlanan ve 28 Kasım Cuma günü Alman meclisinde oylamaya sunulacak olan 2009 yılı bütçe tasarısında, yeni alınacak kredi miktarının daha önce Maliye Bakanı Peer Steinbrück’ün ön gördüğü gibi 10.5 milyar Euro yerine 18.5 milyar Euro olacağı kaydedildi.