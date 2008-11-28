Krizin sektörlere etkisi 'radarla' görülecek

Küresel krizin hangi sektörü, hangi ilde, nasıl etkileyeceği konusunda önemli veri portalına sahip olduklarını belirten Sanayi Bakanı Çağlayan, 27 sektör için 'sektörel rekabet gücü analizleri' hazırlandığını söyledi.



Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan, ekonomik krizin hangi sektörleri, nasıl etkileyeceğine dair ellerinde "pusula, radar" olduğunu söyledi.



Çağlayan, TBMM Genel Kurulunda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığında "sanayi ve ticaret uzmanı ile uzman yardımcısı " istihdam edilmesini öngören kanun tasarısının görüşmelerinde, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.



Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan, tüketici ve rekabet uzmanı kadrolarıyla çalıştıklarını ancak bunun yeterli olmadığını belirterek, uzman kadrolara ihtiyaçları olduğunu ifade etti.

Mali krizin sektörlere etkisinin sorulması üzerine Çağlayan, 27 sektörde, ilk kez "sektörel rekabet gücü analizleri" hazırladıklarını anımsattı.



Küresel krizin hangi sektörü, hangi ilde, nasıl etkileyeceği konusunda önemli veri portalına sahip olduklarını belirten Çağlayan, bakanlığının, küresel krizin, 224 sektörü nasıl etkileyeceği konusunda hazırlık yaptığını, sektörleri, iç ve dış satışları, kur ve finansman riskiyle incelediklerini söyledi.



Çağlayan, "Sektörlerimizin yaptığı cirolar, iç ve dış satışlar, borçları, borçların vadesini görebilecek veri setine sahibiz. Sektörlerimizin bu krizden en az nasıl etkileneceği konusunda, hangi önlemleri alabileceğimiz noktasında, bu bize radar görevi görecek. Elimizde radar, pusulamız var" diye konuştu.



KOSGEB Kanununda değişikliğe gideceklerini ifade eden Çağlayan, hizmet sektörü ve kadın girişimcilere destekleri artıracaklarını belirtti.

