Krizin kendisi kadar haberleri de yıkıyor

Basında yer alan ekonomik krize dair haberlerin kişiler üzerinde depresyona neden olduğu belirtilerek, özellikle iş adamları üzerinde yıkıcı etkisi olduğu bildirildi.



Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tülin İçli, ekonomik kriz sonrası medya organlarında yer alan haberlere dikkati çekerek, söz konusu haberlerin toplum üzerindeki sosyolojik etkilerini değerlendirdi.



İntihar haberlerinde dil dikkatli kullanılmalı



İçli, kriz nedeniyle ekonomik durumları bozulan kişilerin başkalarının davranışlarını taklit etmeye başlayacağını belirterek, özellikle bunalıma girip işsizlik veya borçlarını ödeyemediği için intihara teşebbüs edenlere dair haberlerin verilişinde kullanılan dile büyük özen gösterilmesi gerektiğini vurguladı.



Basında yer alan kriz haberlerinin toplum üzerinde yıkıcı düzeyde etki gösterdiğine işaret eden Prof. Dr. İçli, "Basında insanları depresyona sürükleyici haberlere fazla yer verilmesi kanımca doğru değildir. Basın kuruluşları, sosyal problemlere ilişkin haberleri dikkatli vermeli ve kamuoyunun bu haberlerden nasıl etkileneceğini hesap etmelidir" diye konuştu.



Erkeklerde iş başarısızlığının en başta gelen intihar nedenlerinden biri olduğunu vurgulayan Prof. Dr. İçli, "Mesela kredi kartı borcu veya işleri kötü gittiği için bunalıma girenlerin intihara teşebbüs ettiği görülüyor. Bu konuda gazete ve televizyonlarda çıkan haberler ise benzer şekilde sorunlar yaşayanlar üzerinde etkili oluyor" dedi.



‘Çok sayıda CEO tedavi için kapımızı çalıyor’



Psikolog Prof. Dr. Nevzat Tarhan ise ekonomik krizin ardından toplumda depresyon vakalarının arttığına işaret ederek, özellikle aile bağları zayıf olan kişilerin bundan ciddi derecede etkilendiğini söyledi.



Özellikle "Ceo" olarak adlandırılan şirket üst yöneticilerinin travma yaşadığına işaret eden Prof. Dr. Tarhan, bu kişilerin yaşadıkları baskının etkisi ile "ölüm düşüncesine" yöneldiğini ve son aylarda birçoğunun tedavi için kendilerine başvurduğunu kaydetti.



Medyada yer alan kriz haberlerinin toplumu depresyona yönelttiğini vurgulayan Prof. Dr. Tarhan, ekonomik sorunlar nedeniyle intihar edenlere dair basında yer alan haberlerin özellikle iş adamlarını ümitsizliğe yönettiğini işaret ederek, "Özellikle İngiltere'de etik kurallar çerçevesinde bu tür haberlere kısıtlama geldi" dedi.



Depresyona giren kişilerin içinde bulunduğu ruh halinin ilk önce ailesi ve çevresince fark edileceğini anlatan Prof. Dr. Nevzat Tarhan, "Bir kişi uzun süre tatile çıkıyormuş gibi çevresiyle vedalaşıyorsa, eskiye göre mizacında veya yaşam tarzında değişiklik varsa, içine kapanmışsa, özellikle de ölümle ilgili sözler sarf ediyor ve ölüme yönelik konuşmalar yapıyorsa dikkat edilmeli. Bu gibi durumlarda acilen bir psikologdan yardım alınmalı" diye konuştu.

