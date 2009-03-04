'Krizin çaresi çevreci araçlar'

Cenevre Otomobil Fuarı’nda üreticiler, havayı daha az kirleten, elektrikle çalışan modellerle meraklılarının karşısına çıkıyor.



Milliyet'ten Levent Köprülü'nün haberine göre, krize rağmen, 40’ı ilk dünya tanıtımı olmak üzere 85 yeni modelin lanse edildiği Cenevre Otomobil Fuarı’nda üreticiler, çevreci teşvik politikalarının da etkisiyle, havayı daha az kirleten, elektrikle çalışan modellerle gövde gösterisi yapıyor



Avrupa’nın sayılı otomobil fuarlarından biri olan Cenevre Otomobil Fuarı, 79. kez kapılarını açtı. Kriz nedeniyle üretimleri düşen, zarar açıklayan otomotiv üreticileri, tüm bunlara rağmen fuara “en yeni oyuncaklarıyla” gelmeye özen gösterdi. 2009 ve 2010 yıllarında pek çok uluslararası fuara katılamayacağını açıklayan firmalar bile, Cenevre’de yer almaya çalıştı.

Son aylarda özellikle Fransa, İtalya ve Almanya’da uygulamaya başlanan çevreci teşvik politikaları sayesinde yaşadıkları kıpırdanmalarla umutlanan üreticiler, bu yüzden Cenevre’ye de havayı daha az kirleten, elektrikle çalışan, yani kısacası “tam da teşviklere uyan” modeller getirerek, taleplerini erteleyen tüketicilerin aklını çelmeye çalışacak. Bunun için üreticiler, küçük hacimli ancak daha güçlü benzinli ve dizel motorların yanı sıra Toyota Prius gibi şık hibrit (elektrik ve benzin motoruyla birlikte çalışan) teknolojili modeller, hatta 200 km/s hızın üzerine çıkabilen Fisker Karma gibi elektrikli süper spor otomobillerle geldiler.



Tüm üreticiler katıldı



Son günlerde General Motors’tan özerk olmaya çalışmasıyla adını duyuran Opel, tamamen elektrikli ve 2011 yılında seri üretime alınması düşünülen elektrikli “Ampera” modelini, Fisker ve Tesla elektrikli süper spor ve lüks modellerini, Mitsubishi minik ama sportif elektrikli “iMiev” konseptini sergiledi. Tabii bunlar, alternatif enerjiyle çalışan model ve konseptlerin sadece birkaçı. Örneğin Rinspeed tarafından geliştirilen ve farklı oturma biçimleri sunan iChange, güneş enerjisinden de yararlanabiliyor. Prius’un tavanındaki güneş panelleri, onun klimasına güç veriyor.



Hemen hemen tüm üreticilerin katıldığı Cenevre Otomobil Fuarı’nı, ilk gün 10 bin kişi ziyaret etti. Krize rağmen 40’ı ilk dünya tanıtımı olmak üzere, 85 yeni modelin lanse edildiği fuarın en dikkat çekici yönüyse, ön plana çıkan araçlar arasında Türkiye’de üretilen 4 modelin de bulunmasıydı.



Adapazarı’nda üretilen Toyota Verso, ilk kez bu fuarda tanıtıldı. Araç, mayıs ayında Avrupa, eylül ayı başında da Türkiye’de satışa sunulacak. Ford Otosan’ın Kocaeli’de ürettiği ve Amerika’ya da ihraç edilmeye başlanacak yeni Transit Connect’in elektrikli olarak hazırlanmış bir versiyonu, markanın fuar standında ilgi çeken araçlardan biriydi.



Renault’nun Bursa fabrikasında ürettiği Clio Grand Tour ve Clio HB modellerinin makyajlanan versiyonları da, fuarda ilk kez sergilenen modellerden oldu. Tofaş fabrikalarında Peugeot Bipper ve Citroen Nemo’nun binek versiyonları da fuardaydı.



Fuarın dikkat çeken modelleri arasında yeni VW Polo, BMW 5 GT konsepti, Fiat 500C, yeni Renault Scenic, Peugeot 3008, Chevrolet Spark, Nissan Qazana, Mercedes E-Serisi Coupe, Rolls Royce 200EX, Citroen DS konsepti sayılabilir.



Şeffaf ve konuşkan!



EDAG adlı şirket tarafından geliştirilen “Open Source”, hem çevreci hem de hayli konuşkan bir otomobil. Hafif malzemelerden ve şeffaf olarak üretilen bu konsept otomobil, çevreci olmasının yanı sıra çevredekilerle de iletişime geçebiliyor. Örneğin yoldaki işaretleri okuyup, arka bölümündeki ekrandan arkadaki sürücülere de göstererek, bir anlamda uyarıda bulunuyor.



Fuarın en pahalısı



Piyasaya çıktığından bu yana en pahalı araç unvanını elinden bırakmayan Bugatti, iki özel versiyonuyla fuarda yerini aldı. Normal versiyonunun Türkiye fiyatı 2.5 milyon Euro’ya ulaşan Bugatti Veyron, burada 500 adetlik üretimi kutlamak amacıyla üretilen 1000 HP’lik özel mavi renkli “Centennial” versiyonuyla göz kamaştırdı

