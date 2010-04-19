'Krizin boyutu 11 Eylül'ü aştı'

T24 -

İngilter vatandaşları için savaş gemisi tahsis etti

Havayolu şirketlerinin günlük zararı 150 milyon euro

'Uçuş yasağının uzatılmasına gerek yok'

Kül bulutuna uygun uçak yolda





Sektör örgütü olan Uluslararası Hava Ulaşımı Birliği, IATA'nın başkanı Giovanni Bisignani, yaptığı açıklamada "Bu Avrupa'nın bir utancıdır ve Avrupa'nın yol açtığı bir karmaşadır" dedi. Kül bulutlarının havayolu şirketlerine 11 Eylül saldırılarından daha büyük zarar verdiğini söyleyen Bisignani, “Krizin boyutları 11 Eylül'ü aştı” diye konuştu.Havayolu şirketlerinin uçuş yasağı nedeniyle büyük zarara uğradığına dikkat çeken Bisignani, hükümetlerin aldığı önlemlerden memnun olmadıklarını söyledi. Hava ulaşımında “en azından birkaç koridorun” açılabileceğini belirten IATA Başkanı Bisignani, özellikle küçük şirketlerin likitide sıkıntısı yaşadığını belirtti.Bisignani, Avrupa hükümetlerini geç harekete geçmekle suçlayarak AB ulaştırma bakanlarının bir toplantı organize etmesinin beş sonra gerçekleştiğini belirtti. Bisignani, hava sahalarının güvenli olarak açılması için acilen harekete geçilmesini istedi.Krizden milyonlarca yolcu etkilenirken İngiltere, belli ülkelerde mahsur kalan vatandaşlarının ülkeye dönüşlerini sağlamak için üç savaş gemisi tahsis etti.Fransız demiryolu şirketi SNCF, bu hafta boyunca Paris ve Londra arasında 80.000 ek yolcu kapasitesi ve indirimli fiyatlarla yolculuk imkanı sağlayacaklarını açıkladı.Avrupa havacılık kontrol örgütü Eurocontrol ise Pazartesi günü boyunca tarifeli uçuşların sadece yüzde 30 kadarının (8.000-9.000 civarı) yapılabileceğini açıkladı.Dün (18 Nisan 2010) de normalde yapılması gereken 24 bin uçuşun 5 bini yapılabilmişti.Beş gündür devam eden hava trafiği krizine Avrupa Birliği de çözüm arıyor. Brüksel, konuyla ilgili ulaştırma bakanları çözüm üretmek üzere toplanırken yaşananların havayolu şirketlerine günlük zararının 150 milyon euro civarında olduğu belirtiliyor.Birliğin ulaştırmadan sorumlu komisyon üyesi Siim Kallas konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "kül bulutları tamamen dağılana kadar bekleyemeyeceklerini" söyledi.Bu arada havayolu ulaşımında yaşanan kriz nedeniyle Strazburg'da bugün (19 Nisan 2010) Avrupa Parlamentosu genel kurul toplantısında karar alma yeter sayısı bulunamayabilecek.Alman havayolu şirketi Lufthansa da uçuş yasağının uzatılmasından rahatsız. Test uçuşlarının başarılı geçtiğini belirten Lufthansa yetkilileri, yasağın uzatılmasına gerek olmadığını savunuyor. Avrupa'nın en büyük seyahat şirketi TUI de uğradığı zararın 25 milyon euroya ulaştığını kaydetti.Haftasonunda bazı Avrupa havayolu şirketleri, İzlanda'dan gelen kül bulutlarının içinde deneme uçuşları yapmıştı.Deneme uçuşlarının başarılı olması, konulan yasakların gerekli olup olmadığı sorularını da beraberinde getirdi.Devasa miktarlardaki mineral toz partikülleri şu anda Kuzey kutup dairesinden Fransa'nın Akdeniz kıyısına, İspanya'dan Rusya'ya geniş bir alanı etkiliyor.İngiltere'deki uçuş yasağı ise Pazartesi TSİ 21:00'e kadar uzatıldı.Avrupa genelinde hava yolu trafiğinin durmasının ardından devletler yeni formüller arıyor. Almanya, kül bulutlarına rağmen uçabilecek bir uçağı test edecek.Almanya Hava Trafik Kontrol Merkezi sözcüsü Axel Raab, önceliklerinin yolcuların güvenliği olduğunu söylüyor:“Havayolu şirketlerinin eleştirilerini anlayabiliyoruz. Bugün onların büyük kayıpları var. Almanya Havacılık ve Uzay Merkezi’nin sorumluluğunda kül bulutlarına uygun şekilde donatılmış bir uçağı bu akşam test uçuşuna çıkaracağız. Bu bizim önceliğimiz. Bu daha önce olmadı.”