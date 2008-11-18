Krizin bir aylık bilançosu: 100 bin işsiz

İşsizlik bankacıları vurdu

Kriz her geçen gün yeni bir boyut kazanırken, işinden olanların sayısı da artıyor. Son bir ayda birçok şirket krizin etkileri nedeniyle çalışanlarının bir kısmını çıkarma kararı aldı. Sadece bir ayda 100 bini aşkın çalışan kriz nedeniyle işsiz kaldı.ABD’nin dünya çapında en yaygın bankası olan Citigroup 50 bin kişinin işine son verecek. Citigroup’un daha önce 23 bin kişinin işine son verdiğini açıklamıştı. Bu iki işten çıkarmanın ardından Citigroup’un dünya çapında 300 bin çalışanı olacak. İşe son vermeler, CEO Vikram Pandit’in bankanın kârlılığını artırmak ve düşmeye devam eden hisse fiyatını desteklemek için aldığı en son kararı oluşturuyor.ABD’den başlayan kriz nedeniyle yatırım bankası statüsünü kaybeden ve ticari banka olarak faaliyetini sürdüren ABD’li Goldman Sachs, 3 bin 260 kişiyi işten çıkarmayı düşünüyor. Bu rakam bankanın toplam iş gücünün yüzde 10’una denk geliyor.İngiliz Royal Bank of Scotland, birkaç hafta içinde küresel düzeyde yaklaşık 3 bin çalışanını işten çıkaracak. Küresel finans krizi sırasında İngiltere’de devletten önemli miktarda kaynak alan RBS, küresel bankacılık ve piyasadaki gücünü azaltacak.American Express 7 bin kişiyi işten çıkaracak. Şirket maliyetlerini 1.8 milyar dolar kısma planı kapsamında çalışma gücünün yaklaşık yüzde 10’una denk düşen 7 bin kişiyi işten çıkaracağını bildirdi.Güneydoğu Asya’nın en büyük bankası DBS Grup Holding, çalışanların yaklaşık yüzde 6’sı olan 900 kişiyi işten çıkaracak. DBS, verimliliğin artırılmasına yönelik olan işten çıkarmanın daha çok Singapur ve Hong Kong’daki bölümlerinde yaşanacağını ve işten çıkarmanın bu ay sonuna kadar tamamlanacağını belirtti.İngiltere’nin en büyük telefon şirketi BT Grup, kârlılık oranını artırmak amacıyla 10 bin çalışanı işten çıkaracak. BT’nin küresel düzeyde yaklaşık 160 bin çalışanı bulunuyor.DHL ABD’deki ekspres postacılık hizmetinde çalışan 14 bin 900 kişinin işine son verileceğini açıkladı. ABD’deki ekspres postacılık hizmetinin yıllardır zarar etmesi nedeniyle şirket böyle bir karar aldı. Karar çerçevesinde DHL adlı ekspres postacılık hizmetinde çalışan toplam 18 bin 400 kişiden sadece 3 ila 4 bininin görevde kalacak.ABD’nin ikinci büyük alkolsüz içecek şirketi Pepsi, 3 bin 300 çalışanıyla yollarını ayırmayı planlıyor.Dünyanın en çok ziyaret edilen internet sitesi Yahoo, 1.500 kişiyi işten çıkarma kararı aldı. Küresel çapta 15 bin kişiye istihdam sağlayan şirket, Şubat ayında 1.000 kişiyi işten çıkarmıştı.ABD’li beyaz eşya devi Whirlpool, küresel finansal kriz ve Kuzey Amerika ile Avrupa’da talebin düşmeye devam edeceği beklentisi nedeniyle yıl sonuna kadar 5 bin kişiyi işten çıkaracak. Ocak ayından bu yana ABD ve Meksika’da 4 fabrika kapatarak, 2 bin kişiyi çıkaran şirket, ABD’de bir fabrikayı kapatacağını ve bir fabrikada vardiya değişikliğine giderek istihdamını 500 kişi azaltacağını, Kuzey Amerika’da 500 ve çoğu Avrupa’da olmak üzere deniz aşırı ülkelerde de 1900 kişiyi işten çıkaracağını belirtti.Dünyanın önde gelen bilişim firması Sun Microsystems küresel düzeyde 5 ile 6 bin arasında değişen çalışanını işten çıkaracak. Şirket toplam işgücünün yüzde 18’ine denk gelen işten çıkarmayla 700-800 milyon dolar arasında tasarruf sağlayacak.İsveçli kamyon ve otobüs üreticisi Volvo, İsveç ve Kuzey Amerika’daki birimlerinden 1.000 çalışanı işten çıkaracak. İşten çıkarmadan İsveç’teki 900 ve Kuzey Amerika’daki 100 işçi etkilenecek. Volvo, piyasalardaki yavaşlama nedeniyle inşaat araçları biriminden de 850 kişiyi işten çıkaracağını açıkladı. Şirket, daha önce de Belçika ve İsveç’deki kamyon fabrikasından 1.400 kişiyi, bir diğer fabrikasından da 1.350 kişiyi işten çıkaracağını duyurmuştu. Volvo’da dünya genelinde 100 binden fazla kişi çalışıyor.