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'Krizin bedelini ödemeyiz' mitingi

Türk-İş, DİSK ve KESK, ‘Küresel krizin bedelinin çalışanlara ödetilmesini’ protesto etmek için 15 Şubatta miting yapacak.

20 Ocak 2009 02:00

Türk-İş, DİSK ve KESK, ‘Küresel krizin bedelinin çalışanlara ödetilmesi yaklaşımını’ protesto etmek amacıyla 15 Şubat'ta İstanbul'da miting düzenleyecek.

Türk-İş'ten yapılan yazılı açıklamada, Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu, DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi ve KESK Genel Başkanı Sami Evren'in, Türk-İş Genel Merkezi'nde bugün bir araya geldiği ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türk-İş'in, 'İşten çıkarmalar başta olmak üzere küresel krizin bedelinin çalışanlara ödetilmesi yaklaşımını' protesto etmek amacıyla 15 Şubat 2009 tarihinde İstanbul'da yapma kararı aldığı miting ile DİSK, KESK, TMMOB, TTB ile diğer emek örgütlerinin aynı amaçla 22 Şubatta İstanbul'da yapmayı kararlaştırdığı miting birleştirilmiştir.

ETUC üyesi Türk-İş, DİSK ve KESK öncülüğünde yapılacak olan ve tüm emek ve meslek örgütlerinin davetli olduğu miting, 15 Şubatta İstanbul'da gerçekleştirilecektir."

Açıklamada, mitingin detaylarının 3 konfederasyon başkanının düzenleyeceği basın toplantısında kamuoyuna duyurulacağı bildirildi.

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