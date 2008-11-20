'Krizim geldi' partisi

“Popstar Alaturka” yarışmasının sivri dilli jüri üyesi Armağan Çağlayan, önceki akşam çok ilginç bir partiye ev sahipliği yaptı.



Çağlayan, Kuruçeşme’deki bir kulüpte ‘Krizim Geldi’ adını verdiği partiye yakın dostlarını davet ederek krizden bir an uzak durmayı ve eğlenerek krizi unutturmayı istediğini söyledi.



Çağlayan’ın ‘Krizim Geldi’ partisine Deniz Akkaya, sevgilisi Efe Önbilgin’le, Yeşim Salkım sevgilisi Hakan Eratik’le, Seray Sever, Ayşe Özyılmazel, Osmantan Erkır tek olarak geldi. Galatasaraylı futbolcu Ümit Karan partiye erkek arkadaşlarıyla, takım arkadaşı kaleci Aykut ise kız arkadaşıyla katıldı.

