T24 LogoT24 Logo
Magazin

'Krizim geldi' partisi

“Popstar Alaturka” yarışmasının jüri üyesi Armağan Çağlayan, önceki akşam çok ilginç bir partiye ev sahipliği yaptı.

20 Kasım 2008 02:00

“Popstar Alaturka” yarışmasının sivri dilli jüri üyesi Armağan Çağlayan, önceki akşam çok ilginç bir partiye ev sahipliği yaptı.

Çağlayan, Kuruçeşme’deki bir kulüpte ‘Krizim Geldi’ adını verdiği partiye yakın dostlarını davet ederek krizden bir an uzak durmayı ve eğlenerek krizi unutturmayı istediğini söyledi.

Çağlayan’ın ‘Krizim Geldi’ partisine Deniz Akkaya, sevgilisi Efe Önbilgin’le, Yeşim Salkım sevgilisi Hakan Eratik’le, Seray Sever, Ayşe Özyılmazel, Osmantan Erkır tek olarak geldi. Galatasaraylı futbolcu Ümit Karan partiye erkek arkadaşlarıyla, takım arkadaşı kaleci Aykut ise kız arkadaşıyla katıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24