'Krizi tetikledik’ itirafı

Washington merkezli Uluslararası Finans Enstitüsü’nün Oliver Wyman adlı İngiliz danışmanlık firmasının birlikte yaptığı bir anketten, bankacıların itirafı çıktı.



Anketin sonucuna göre, katılımcı bankacıların yüzde 98’i "Evet, aldığımız yüksek maaşlar bu krizi tetikledi" itirafında bulunurken, ödeme paketlerindeki mantık hatalarının giderilmesi için çalışmalar yapılması gerektiği görüşünde de birleşti.



Katılımcıların neredeyse tamamı finans dünyasında iyi bir ödeme sistemi oluşturulabilmesinin önünde büyük engeller olduğunu savunuyor. Bu da bankacıların riski ölçümleyebilecek ve alınan risklerin ödeme stratejisine yansıtılabilecek bir yol bulamamasından kaynaklanıyor. Oliver Wyman "Sektör değişim gerektiği ve gidilmesi gereken yol konusunda aynı fikirde buluşurken, bu yola nasıl gidileceğinin çözümünü bulamıyor" diyor.



Uluslararası Finans Enstitüsü ise bankaların maaşların veriliş şekliyle ilgili 7 prensipe uyulması gerektiğini dile getiriyor. Ancak bu prensiplerin temelinde bankacılara ödenen bedelin, kurumun kârlılığı göz önünde bulundurularak belirlenmesi gerektiği savunuluyor. Buna karşın özellikle performansa dayalı kompleks alanlarda çalışan bankacıların bu yeni maaş sistemi nedeniyle işten ayrılabileceğinden ve hatta sektör bile değiştirebileceğinden de endişe duyuluyor. Çalıştıkları kurumlar göz önüne alındığında dünyadaki, bankacıların yüzde 57’sini temsil ettiği ifade edilen katılımcılar "Bu işin çözümlenmesi için önce riski ölçmeyi öğrenelim. Sonra bunu maaş paketlerine adapte ederiz" diyor.

