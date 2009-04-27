Krize rağmen yüzde 100 kapasiteyle çalışıyorlar

Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Doğanbey beldesinde kurulu Kamer Holding bünyesinde faaliyet gösteren Beysu Kaynak Suyu A.Ş, üretim kapasitesini 2009 yılında yüzde 50 artırmayı hedefliyor...



Beysu A.Ş. İşletme Müdürü Hakan Yıldız, Beyşehir ilçesine bağlı Doğanbey Belediyesi tarafından 1975 yılında Bereket Memba Suları adıyla kurulan firmanın, 1999 yılında Kamer Holding bünyesine dahil olduktan sonra Beysu adıyla işletme içi makine ve ekipmanlarını yenileyerek, saatte 11 bin şişeleme kapasitesine ulaştığını belirtti.



Beysu'nun, yüzey sularının karışmadığı, herhangi bir kimyasal işlemden geçmemiş, mineral muhtevası yüksek bir su olduğunu anlatan Yıldız, Sağlık Bakanlığı'nın kaynak suları ile ilgili yönetmeliğine uygun olarak TSE standartlarında üretim yaptıklarını bildirdi.



Yıldız, küresel ekonomik krizin kendilerini sadece tahsilatlar konusunda olumsuz etkilediğini vurgulayarak, bayilerin geri dönüşümü dışında herhangi bir sıkıntı yaşamadıklarını, hatta bu zorlu dönemde üretim kapasitelerini artırma yoluna gittiklerini de söyledi.



Yüzde 100 kapasite



İşletmelerinde 3 vardiya ile yüzde 100 kapasiteyle üretim yaptıklarını ancak talebi karşılayamadıklarını kaydeden Yıldız, ''2008 yılında 2 milyon koli şişe, 1 milyon adet de 19 litre damacana su satışı gerçekleştirdik. 2009 yılında ise 3 milyon koli pet şişe, 1.5 milyon adet de damacana satışı hedefliyoruz. Bu yıl yüzde 50'lik bir kapasite artışı öngördük'' diye konuştu.



Yıldız, kriz döneminde birçok firmada işten çıkarmalar yaşandığını vurgulayarak, ''Biz ise artan kapasitemize bağlı olarak yeni istihdamlar sağladık. Nisan ayı başında işçi alımı gerçekleştirdik'' dedi.



Beysu'nun özellikle İç Anadolu'da bir marka haline geldiğini, bunun yanı sıra Akdeniz ve Ege Bölgesi'nde de yaygın olarak bayilikleri bulunduğunu ifade eden Yıldız, şunları kaydetti:



''Önümüzdeki yıllarda bayi ağımızı daha da genişleteceğiz. Öncelikli olarak Marmara Bölgesi'ne açılmayı hedefliyoruz. 2009 yılı başında yeni makineler alarak, kapasitemizi daha da artırmak istiyorduk. Ancak, ekonomik kriz nedeniyle holding olarak temkinli davranıp, bu yatırımları 2010 yılına ertelemenin daha uygun olacağını düşündük. 2010 yılında yeni yatırımlarla saatte 30 bin şişe üretim kapasitesine ulaşmayı arzuluyoruz. Hedefimiz pazar payında ve müşteri memnuniyetinde lider olmak.''



Yıldız, iç piyasanın yanı sıra yurt dışından da önemli oranda talep aldıklarını, Almanya başta olmak üzere bazı Avrupa ülkelerine de Konya'nın kaynak suyunu satmaya başladıklarını dile getirerek, ''Irak ve Suriye'ye de Türk kaynak suyunu ihraç ediyoruz. Ürettiğimizin yüzde 10'luk kısmını bu ülkelere satıyoruz'' bilgisini verdi.





