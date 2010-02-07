Krize rağmen 1 milyar dolarlık yatırım

Erdemir’i alamadı, rakibi oldu

Milliyet gaztesinden Nevin Donat'ın haberine göre, Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi’nde 1 milyar dolar tutarında yatırımla kurulan ve 2 milyon ton üretim kapasiteli Tosçelik Yassı ve Yapısal Çelik üretim tesisinin açılışı dün Başbakan Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla gerçekleştirildi.Krize ve dünyadaki ekonomik olumsuzluklara rağmen 2 bin 500 kişinin istihdam edildiği bu dev yatırımı gerçekleştiren Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, “Bu tesis 58 yıllık bir hayalin tezahürüdür. Yatırımlarımız devam edecek” dedi. En son üretim teknolojileriyle donatılan, yaklaşık 1 milyar dolar maliyetli tesiste yapılan üretimin 70’ten fazla ülkeye gönderildiğinin altını çizen Tosyalı şunları söyledi:“Türkiye’nin yassı ve uzun çelik üretim dengesizliğini önemli ölçüde giderecek olan bu tesisle birlikte, çelik boru sektöründeki taleplere çok daha güçlü ve hızlı cevap verebileceğiz. Nitekim sıcak rulo sac üretimimizin başladığı günden itibaren hem yurtiçi hem de yurtdışındaki müşterilerimiz bunu hissetmeye başladılar.Aynı bölgede çok yakında üretime başlayacak yeni boru ve profil üretim hatlarımızla nihai üretimimizi daha da artırıp rekabetçi yapımızı güçlendireceğiz.”Tosyalı, şu an doğrudan 2 bin 500, yan sanayiyle birlikte 10 bin kişiye istihdam sağlayan tesislerinin bu yıldan itibaren Türkiye’nin cari açığının azalmasına 1 milyar dolar katkıda bulunacağını dikkati çekti. Tosyalı şöyle devam etti:“58 yıl önce babamın soba borusu üretmek için işlediği her sac, 50’li yıllarda ithal ediliyordu. 70’lerde bir bobin sac alabilmek için 3 yıl beklememiz gerekiyordu. Devletimizin tek yassı çelik üreticisi Erdemir satışa çıkmıştı. 17 ortakla almak istedik olmadı. 2006 yılında yabancı bir ortakla, yassı çelik fabrikası kurmak için 6 ay boyunca görüştük ancak anlaşamadık. 17 ortakla olmadı, iki ortakla olmadı, şimdi tek başımıza yaptık. Kasımdan beri üretim yapıyoruz.”Tosyalı, kriz döneminde üretimlerini yüzde 47 artırdıklarını belirterek, “2009 yılında 1 milyar dolar ciroya ulaştık. İhracatımızda 300 milyon doların üzerindeydi. 2010 yılında ise Osmaniye tesisimizin katkısıyla ciromuzu 1.5 milyar dolara, ihracatımızı ise 400 milyon dolara çıkaracağız” dedi.Tosyalı, “2008 yılında bu tesisin temelini attık. 2009 temmuz ayında ise ilk sıvı çeliği ürettik. Bu yatırım Türkiye’de özel sektörün kurduğu ilk yassı çelik tesisi” diye konuştu.

1961 yılında İskenderun’da doğan Fuat Tosyalı, babası Şerif Tosyalı’nın kurduğu Tosyalı Ticaret’te ona yardım etmeye başladığında henüz bir ilkokul öğrencisiydi. Böylece ilk kez iş hayatına 1970 yılında, günümüzde halen soba borusu üreten Tosyalı Ticaret’le atılmış oldu.

Öğrenimi süresince çalışmaya da devam eden Tosyalı, ticarette edindiği tecrübe ile 1988 yılında sektördeki ilk yatırımı olan Tosyalı Metal Ticaret’i kurdu. Sanayiciliğe ilk adımı, 1991 yılında endüstriyel gaz üretimi yapan Tosyalı Endüstriyel Gazlar A.Ş. ile attı. Yatırımlarına devam eden Tosyalı, sağlık ve eğitime verdiği katkılarla da tanınıyor. Tosyalı Sağlık Ocağı’nı inşa ettirdi. Bu sayede 1999’da verdiği hizmetlerden ötürü 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından onur belgesi ile taltif edildi. 1958’de soba borusu üretimiyle işe başlayan Tosyalı Ticaret, bugün Fuat Tosyalı’nın yönetiminde 1 milyar dolar ciroya, 13 tesise sahip bir holding haline geldi.



Rakamlarla Tosçelik Osmaniye yatırımı